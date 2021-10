Skrik etter boten som er ilagt Norge

Spillere av det norske strandhåndballlaget nekter å spille i bikini under EM.

Norske idrettskretser og kommentatorer ble tirsdag opprørt over bøtene som europeiske idrettsorganisasjoner har ilagt strandhåndballspillere for å ha brutt reglene ved å slutte å spille bikini. Det europeiske volleyballforbundets (EHF) reguleringsorgan ga Norge mandag en bot på 1500 euro eller 150 euro per spiller for brudd på internasjonale regler.

Metode? Da skandinavene møttes til bronsemedalje mot Spania under EM i strandhåndball i Varna (Bulgaria) søndag, hadde de på seg shorts fremfor en regulerbar bikini. “Et slikt luksuriøst utseende av kvinner tilhører en annen epoke», Indignert tirsdag En norsk regionavis i sin lederartikkel.

I 2021 burde ikke dette engang være et tema Eirik Sørdahl, president i Norges Volleyballforbund.

⁇I 2021 burde ikke dette engang være et tema», slutter president i Norges Volleyballforbund Eric Sordal seg til landsorganisasjonen NTB. Spørsmålet om klær har vært et hett tema i strandsportkretser i mange år, der idrettsutøvere anser bikinier som nedsettende eller upraktiske.

Sandvolleyballspillere har ikke vært pålagt å bruke bikini siden 2012, ifølge det internasjonale volleyballforbundets regler.Idrettsutøvere må bruke høye bikinibukser, tilpasset (…). ⁇Bredden på sidene er maks 10 cm“, er det nevnt der.

Fra mandag hadde den norske kulturministeren Abid Raja, som er ansvarlig for idrettsspørsmål, protestert mot boten. “Dette er helt absurdHan twitret. “Feil, disse holdningsendringene er nødvendige i en verden av internasjonal luksus og konservativ sport.⁇

I forkant av EM tok Norge kontakt med EU for å få lov til å spille i shorts, men fikk bare beskjed om at brudd ville gi bøter. Etter å ha overholdt de fleste reglene i mesterskapet, bestemte nordmennene seg for å spille sin siste kamp i shorts.

Om hun “Den er forpliktet til å fremme denne saken til fordel for sine medlemsforbund“, hevder EU”Endring av regler kan kun skje på IHF (International Federation, red.anm.) nivå..