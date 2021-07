Ecuador, det norske statlige oljeselskapet, vil tredoble sin hydrogenproduksjon i Storbritannia etter planer om å bygge verdens største hydrogenanlegg i nærheten av Hull med karbonfangst og lagringsteknologi.

Equinor planlegger å produsere rent brennende “blå hydrogen” for å forsyne Kedby-gasskraftverket i Lincolnshire, eid av energiselskapet SSE, som er verdens første fullskala kraftverk for å forbrenne rent hydrogen for å generere elektrisitet.

Selskapet planlegger å produsere ytterligere 1200 megawatt blått hydrogen i Humber-området for å bidra til å levere KTP-hydrogenkraftverket, sa Equinox-sjef Anders Opal mandag.

Uten hydrogen- og karbonfangstteknologi er det ingen levedyktig vei til netto null, og Paris-mål kan oppnås, sa han.

Tidligere i år planla Equinor og SSE å produsere nok hydrogen til å forsyne Soldent Chemicals Park og Soldent Power Station. 600 megawatt-prosjektet planlegger å utvinne hydrogen fra konvensjonelle fossile brensler, slik at karbondioksid blir fanget og lagret ved hjelp av karbonfangstteknologi.

Hydrogen anses å være en viktig del av prosjektet for å redusere karbonutslippene fra fossile drivstoff som brukes i fabrikker og kraftverk, og for å bidra til å redusere Storbritannias pålitelighet på fossilt drivstoff til transport og oppvarming.

Imidlertid har mange miljøvernere bedt beslutningstakere om å investere i nok fornybar elektrisitet til å produsere hydrogen eller “grønt hydrogen” fra vann, i stedet for å produsere hydrogen ved bruk av karbonfangst og -lagring (CCS), som er en teknologi som ikke helt kan eliminere karbonutslipp og er dyrt.

CCS-teknologier bidrar vanligvis til global oppvarming ved å fange karbondioksid produsert i fabrikker eller fossile drivstoffkraftverk før de slippes ut i atmosfæren. Men teknologi er også nødvendig for å produsere blå hydrogen, som skiller hydrogen fra konvensjonelle fossile brensler og frigjør karbondioksid.

Når den er fanget, kan klimagass ledes til permanente underjordiske lagringsanlegg eller selges til kjøpere som kan bruke karbon til å lage plast, øke avlingene for drivhusavlinger eller til og med lage travle drinker.

En ny rapport fra Global CCS Institute Thinktank har funnet at global CCS-kapasitet må vokse 100 ganger for å nå globale klimamål, med $ 655 milliarder dollar (2472 milliarder dollar) i løpet av de neste 30 årene og koster over t 1 tonn.

Brad Page, konsernsjef, advarte om at “den nødvendige investeringen er langt mer enn myndighetene er villige til å gi”, noe som betyr at beslutningstakere må spille en rolle i å implementere “den største mengden kapital i privat sektor.”

“Å investere 1 tonn dollar på nesten 30 år er innenfor kapasiteten til den private sektoren, som i 2018 alene investerte nesten 2 millioner dollar i energisektoren,” sa han.

Doug Barr, sjefforsker ved Greenpeace Britain, sa at det var bedre for den britiske regjeringen å bruke penger på rene energiløsninger enn dyre teknologier for å motvirke effekten av fossile brensler.

“Bruken av skattebetalers penger er skadelig, og forurensende næringer bruker tid og penger som vi ikke har,” sa han. “Lav karbonutslipp er det beste, mest pålitelige og rimelige alternativet.”