Skrogsporingsdata vil informere utformingen av de første marine oppdrettsanleggene

Installasjon av Ocean Form 1, 2017 (filbilde med tillatelse til Salmar) Lagt ut 20. september 2021

Light Structures AS, leverandør av overvåkingssystemer for skrogspenning, lanserer en ny applikasjon av sin sofistikerte teknologi. Fiberoptiske systemer gir navigatører på broen et internt trykknivå som gjør at de kan ta sanntidsbeslutninger om kreftene i skipets struktur. Denne teknologien finnes i US Coast Guard’s Quick Response Cutters og US Navy’s Aluminium-Hold Rapid Transit USNS. Spyd, Og eier hundrevis av tankskip, LNG -transportører og lasteskip, noen av bransjens beste rederier.

Mandag kunngjorde Light Structures lanseringen av en ny versjon av systemet sitt på verdens første marine fiskeoppdrett. Salmar’s Ocean Farm 1 på vestkysten av Norge er et pilotanlegg, et sylindrisk garnbygning bygget av store sylindriske stålrør. Det ser ut som en offshore-installasjon og er designet for å oppfylle de samme industristandardkonfigurasjonskravene. Etter å ha blitt bygget på gårdsplassen til CSIC i Qingdao, ble det etablert til sjøs i det halvt lukkede området mellom den norske Freon-skjærgården og fastlandet i Trondhelac County.

Ifølge Salmar er de første resultatene fra anlegget lovende. Selskapet ønsker å utvide prosjektet med lignende installasjoner på norskekysten, slik at det tillates godkjenninger og (til slutt) nye partnerskap i utlandet. Salmar Agar, et globalt marint havbruksselskap, har signert en avtale med det norske marine selskapet Agar ASA om lansering av Ocean AS, basert på selskapenes digitale evner og teknologi.

Denne teknologien inkluderer nå trykkovervåking for Salmars nye marine system. Den nye stressinformasjonsklassen innhentet av overvåkingssystemet vil bli analysert av Community DNV og vil bidra til å informere selskapets ambisiøse planer for fremtidig vekst.

For å samle nøyaktige strukturelle trykk- og utmattelsesdata, inngikk Salmar en kontrakt med Light Structures om å designe og installere det fiberoptiske overvåkingssystemet på Ocean Form 1 i august 2021. – Drevet av teknologipresisjon, pålitelighet og tilpasningsevne, sa Salmar.

Levering er planlagt i slutten av september, og installasjonen er fullført i begynnelsen av oktober. I følge Light Structures er det ikke nødvendig med varmt arbeid.

“Vi håper at den presise konfigurasjonen av lette strukturer vil bidra vesentlig til utviklingen av stress- og tretthetsmåling strukturelle endringer og alternative marine akvakulturdesigner,” sa Bj ன் rn Eric Peterson, prosjektleder i Salmar.