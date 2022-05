Skuespiller Ahmed Benoit døde før filmen hans kunne vises på filmfestivalen i Cannes denne fredagen

I sin 50 år lange karriere, som begynte i 1971, spilte han hovedrollen i mer enn 120 filmer, inkludert internasjonalt refererte algeriske produksjoner som «Babicha», «Le Chang des Loops», «De Hollywood a Damnroset» eller «Outlaw».

I en melding til familien til den avdøde på Facebook på fredag, uttrykte kultur- og kunstminister Soraya Moulotzi beklagelse over tapet av «monumentet» for algerisk kultur, som vil sette et uutslettelig preg på kinoens og den algeriske verden. teater.

Som en del av Criticism Week døde han i Cannes fredag, like før visningen av Clement Cogidores film «Quote D’Or». «Han ble ødelagt av en sykdom,» sa han og la til at sønnen hans ville bli gravlagt i Algerie, påpekte det offisielle algeriske byrået ABS.

Den kjente algeriske forfatteren Kamel Dawood hyllet ham sterkt på Twitter: «En kjekk sjel, en strålende skuespiller, en mann med enestående talent og enormt talent», og understreket deltakelsen til Ahmed Benoit i innspillingen av «Meursault + Against Trial». (Inspirert av den titulerte romanen av M. Dawood, forfatterens notat) For en av de to hovedrollene «.

Ahmed Benassa ble født i Alger i 1944 og var en av de rikeste forretningsmennene innen algerisk drama og kino, og samarbeidet med mange regissører som Mersak Allovach og Rashid Bouchareb.

Anerkjent for sitt eksepsjonelle talent, har skuespilleren regissert flere prosjekter på teaterscenen i Alger og Oran.

I 1995 regisserte Ahmed Beniza også CD Bel Abbeys regionale teater, ikke langt fra Oran, under den mørkeste perioden av landets borgerkrig mellom 1992 og 2002.

Skuespilleren har også dukket opp regelmessig i produksjoner for algerisk og fransk TV.