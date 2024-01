Skuespilleren David Soule, som spilte Hutch i Starsky and Hutch-serien, er død i en alder av 80 år.

Skuespiller David Soule spilte rollen som Hutch «American Detective Series»Starsky og Hutch« På 1970-tallet kunngjorde kona Helen Snell at han døde denne torsdagen i en alder av 80 år.

David Soul ble født i Chicago, USA, ble britisk statsborger i 2004 og har tilbrakt hele livet i Storbritannia sammen med sin britiske kone.

«David Soule – en elsket ektemann, far, bestefar og bror – døde i går etter en heroisk kamp for livet omgitt av familiens kjærlighet.«, sa Helen Snell i en uttalelse.Smilet hans, latteren og livsgleden vil bli husket av mange han rørteHelen Snell la til.

i serien»Starsky og Hutch«, som ble sendt i 92 uker i USA mellom 1975 og mai 1979, paret David Soule sammen med Paul Michael Glaser i en kjent rød Ford Gran Torino med en hvit stripe.

Serien fulgte deres eventyr i den fiktive byen Bay City, der to politimenn ble hjulpet av Hucky the Good Tips, spilt av deres trofaste informant Antonio Farkas. I 2004 ble det laget en film fra serien «Starsky og Hutch«, som har blitt kult. Owen Wilson overtok rollen som David Soul spilte for 30 år siden, og Ben Stiller tok rollen som Paul Michael Glaser. På høyden av sin berømmelse spilte David Soul inn fem album og startet en karriere i musikk. .