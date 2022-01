Skuffelsen ikke over: Lewis Hamilton sprenger FIA-sjefen

Mohamed Ben Sulayam, den nye lederen av International Federation of Automobile Associations (FIA), fortalte reportere i Tucker at han hadde forsøkt å kontakte Louis Hamilton. Den syv ganger F1-verdensmesteren svarte ikke på kravene hans.

Etterfølgeren til Jean Dott, ønsker å høre Mercedes-førerens forklaring på hans fravær fra FIA-årsfinalen hvor han etter planen skal delta som vise-verdensmester.

“Jeg tror han ikke er 100% klar til å svare denne gangen. Jeg kritiserer ham ikke, jeg forstår hans standpunkt“, kunngjorde han.

Hamilton og hans Mercedes-sjef Toto Wolf mener at Storbritannia urettmessig tapte verdenstittelen etter Abu Dhabi GB 12. desember. Så to dager senere bestemte de to seg for ikke å reise til Paris for å uttrykke sin misnøye.

Hamilton kan bli straffet og Mohammed Ben Suleiman påpeker at reglene er hellige for ham. “Hamilton har absolutt en annen orden, men det finnes regler, og vi må respektere dem. Jeg kan imidlertid ikke klandre ham før jeg kjenner de riktige faktaene.“, sa den tidligere rallyføreren.