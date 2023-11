Skulle Ukraina hatt en straffe i det 92. minutt mot Italia? Coach Crying Scandal (VIDEO)

Regjerende europamestere Italia er ikke langt unna fersk skuffelse og en potensiell veisperring for å nærme seg en stor turnering. På slutten av en spennende kamp mot Ukraina denne mandagen holdt italienerne fast for å redde et poeng (0-0) og la dem kvalifisere seg til neste EM. Men en avgjørelse sent i kampen ville endret skjebnen til Luciano Spallettis menn.

I det 92. minutt rørte Brian Christensen benet til Mikkoilo Mudric i eget område. Til tross for en liten kontakt blåste ikke den spanske dommeren Jesus Gil Manzano i fløyta, som ble opprettholdt av VAR. Etter møtet var Ukrainas trener Serhii Rebrov igjen involvert i kontroverser. «For meg er det en straff, det er ingen tvil om det. Det er VAR, den anser det ikke som riktig å kalle dommeren foran skjermen,» erklærte han spesifikt, før han satte ting i perspektiv: «Jeg var ikke der (i straffefeltet) og det er bare min følelse. Etter denne trekningen reiser Italia til Tyskland som europamestere. Ukraina bør gå til sluttspillet, som vil finne sted i mars 2024. Motstanderne blir kjent denne tirsdagen under de siste kvalifiseringskampene.