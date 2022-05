Sky Club Alpine de Pav hilser profesjonaliteten til de døde skiløperne

Pavs franske alpinklubb delte seg senere Tre skiløpere fra byen Bern ble drept i et snøskred i Norge torsdag. Blant ofrene var Patrick, medlem av Olorons alpinklubb. I tillegg var det to som skulle forlate Pavs alpinklubb: Roger og Andre, med kallenavnet Tedo. Han var instruktør hos Andre Pav og Oloron, hvor han hadde ansvaret for sikkerheten under utflukter. Han ga fjellklatringstrening spesielt til ungdommen. Vi møtte to av dem på French Alpine Club campus i Paul. I 2019 og 2020 tilbrakte Ambrose og Jean-Baptiste to år med ham som en del av Group Espoir.

De sier at Ambrose og Jean-Baptiste hadde med seg et fotoalbum som en suvenir. «Så vi var i kalebassen for dette bildet, fjellbevarings- og redningsverkstedet, Døperen Johannes beskriver. Vi var glade for å lære. Det er som Ted: det var tider da vi ble lurt, og andre ganger var det så intenst. Vi gjorde alt bra, seriøst, og vi hadde det gøy!«

Ambrose legger til med et smil: «Det er sant at Groupe Espoir har vært veldig hyggelig for oss i to år. Både på turen og på fjellet likte vi Dédé og alle de andre medlemmene i gruppen. De to uforglemmelige årene vi tilbrakte i hans selskap.» Noen minner kommer frem denne lørdags ettermiddagen, Jean-Baptiste reiser en historie: «Vi dro til Alpene, til Mont-Blanc. Vi kunne ikke klatre inn i den på grunn av omstendigheter, men vi hadde det gøy. På vei ned stoppet vi på Mont Blanc du Tacul og dro for å feste på barer med Dédé, det var så gøy!«

Utveksling og humor

For å snakke om undervisning og utveksling, må du snakke med Didier Robbins, et annet medlem av Cafe de Pav. Han fører tilsyn med ungdommen på Adventure School, han jobbet med Andre og husket en utrolig ekspert: «Midt i stormen var det på tide at vi dro til Portlet med Tedo. Vi var de eneste på parkeringsplassen på en søndag!«Didier Robin forklarer hvor flott denne opplevelsen er»Svært alvorlig, været var ugunstig Ikke mye eksponering for disse situasjonene, Dete fant et sted hvor vi alle kunne øve i et imponerende miljø.«.

Kvalitetene til to profesjonelle, Andre og Roger, ble åpenlyst rost av medlemmer av Cafe de Pau og Oloron. To entusiaster, som vet hvordan de skal underholde og leke vitser når det trengs, er to frivillige som er viktige for å gi råd til andre til enhver tid, og enda viktigere for nye generasjoner. Michael Nokaro, president for Alpine Club of Bow, kjenner denne tradisjonen: «Roger trente hvert år for unge mennesker, studenter fra Osho-dalen, og litt etter litt opp til Pav.«Om Andre og Roger konkluderer Michael Nogaro:»Det stjal all kunnskapen deres. jeg tror det Det ville vært komplisert fordi de hadde mye kunnskap. Før du finner ut hva en person har, må du invitere mange mennesker til å få den samme kunnskapen.»