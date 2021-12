Sky Jumping: Ingen endring til Norge i Klingon | Nordic Mac | N ° 1 Skiskyting

Sky Jumping: Med det

Vi tar det samme og begynner på nytt. Etter blandede prestasjoner i starten av sesongen gjorde nordmennene et godt comeback i helgen Himmelhopping (Med paller Marius Lindwick Polen, Å gjøre Wisla, Og i Silje Offset Hus, Å gjøre Lillyhammer)

“Å se på størrelsen er veldig givende Silje Offset Denne helgen. Det viser at han kan være en kandidat til å vinne konkurransen ”, Sa Trener for kvinnelandslaget, Christian Meyer.

Teamet skal til klinikkenhttps://t.co/jxf89rKm6E– Hopplandslaget 🚀 (orNorskijump) 6. desember 2021

Alexander Stokle, Treneren for herrelandslaget erklærte: «Vi leder uforanderlige lag கிளிஞ்செந்தல். Daniel Andre Tonde Og Holver Eckner Granerut De to bestemte seg for å bli i Sentral-Europa for å lette reisebyrden. ”

Sistnevnte vil være i stor fortvilelse etter sin siste tapskamp கிளிஞ்செந்தல் (Tyskland). Skandinaven ble nummer to på dette springbrettet under Summer Grand Prix. Bak japanerne Ryou Kobayashi.

Artikkelen fortsetter under Annonsering

Norge tar ut til hopp-VM i Klingon

Menn

Anders Fanmel – Hornindle Idretslock

Johan Andre Forfang – Tromsay Sky Club

Holver Eckner Granerut – Oscar Sky Club

Robert Johansson – Sår l IL

Marius Lindwick – Rellingon Sky Club

Daniel Andre Tonde (Kangsberg IF)

Fredrik Villumstad (Skimt)

Kvinner

Thea Minion Jorset – Lensbycta Sportsklubb

Silje Offset – IL Holewringen

Anna Odin Strøm – Alta IF

De siste fem meldingene