SKY Play åpner Coin Grid-forhåndsregistrering før plattformlansering

SOUL, Sør-Korea, 9. august 2022 /CNW/ – 11. august 2022, SKYPlayInc . vil åpne global forhåndsregistrering for CoinGrid, et spill-for-penger-spill i forkant av beta-lanseringen av sin SKYPlay blockchain-plattform senere denne måneden.

Alle forhåndsregistrerte deltakere vil motta varer og karakterer i spillet som kan brukes i CoinGrid-spillet. Det vil være et airdrop-arrangement for ytterligere giveaways, for eksempel kryptovaluta-tokens, SKYPlayToken (SKP), for deltakere som deltar i invitervennaktiviteter. De gitte spillkarakterene er de beste resultatene fra den offisielle SKYPlay-samfunnsundersøkelsen som ble utført forrige måned. Hver spiller kan motta opptil fire karakterer.

Forhåndsregistrering er tilgjengelig på SKYPlay (skyplay.io) og spillet vil bli utgitt i henhold til plattformens betaplan.

Spillets brukeropplevelse og brukergrensesnitt er oppdatert for å ta hensyn til brukertilfredshet og spillengasjement. Disse dataene er hentet fra de to globale testene som fant sted i første halvår i år. Mye detaljer og krefter er lagt ned i spillets fremgang, slik at spillernes tid og innsats kan omsettes til innløselige eiendeler.

CoinGrid er et nytt ikke-fungible token-spill hvis tema er å redde herlige karakterer fra Antarktis truet av global oppvarming og dra på eventyr sammen. Dette er det første uformelle spillet introdusert av Kyung-MinKim, administrerende direktør i IDaNote, som tidligere fungerte som Global Game Supervisor for Netmarbles ModooMarble-spill.

Under ledelse av Singapore-selskapet, SKYPlayInc. har registrert sin kryptovaluta, SKYPlayToken (SKP), hos MEXC, en av de største handelsplattformene for kryptovalutaer i verden. SKYPlay Inc. vil utvikle og publisere en serie spill-for-penger-spill basert på Polygon(MATIC)-nettverket, og planlegger å gi ut ytterligere to spill i år.

Sang-OkChang, administrerende direktør i SKYPlay Inc. sa: Før vi lanserte plattformen vår, synkroniserte vi firmanavnet vårt med SKYPlay, plattformen som er tilgjengelig, praktisk og koblet til dagliglivet vårt. Fra og med spill av typen spill for penger, vil vi forgrene oss til ulike livsstilsinnholdstjenester for å fremme gode sirkler og vekst av SKP-økosystemet.

Om SKY Play

SKYPlay vil være en større og bedre plass enn bare en portal, og fremme vekst og velstand for brukere og tjenesteleverandører innenfor et brukervennlig, pålitelig og pålitelig økosystem.

