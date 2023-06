Skyme advarer Standard-fans om Hofkens: «litt for mye»

Karl Hofkens skal begynne å trene før sesongen med sitt nye lag Standard de Liège. Antwerpen-treneren får i oppgave å få folk til å glemme en viss Ronny Deila. En stor utfordring for mannen som kvalifiserte FC Brooks til knockout-fasen av Champions League i desember i fjor.



I RTBF, Pascal Schieme sa at Karl Hofkens absolutt ikke kommer til å feire seire fordi Ronny Deila gjorde det bra. Han sier at Lears innfødte er en veldig reservert person. «Carl Hofkens kommer ikke til å snakke med supportere som Deila. Veldig reservert. Litt for mye. På Brooks feiret han aldri. Denne opplevelsen av Club Brook må ha vært nyttig for ham, og jeg skulle ønske han ville åpne seg litt mer. Noen ganger plaget mangelen på følelser og smil meg.»

Den norske treneren var på sin side svært nær Liege-supporterne. Etter hver seier pleide eks-keltiske å gå til tribunen i Schlesin for det berømte brølet. Kort sagt, gammel historie, nå, for klubbelskere ved bredden av Meuse.

