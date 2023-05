Denne fredag ​​kveld er SL16 FC vert for Wirden i Szczecin under den 10. sluttspillrunden.

SL16 FC trengte bare ett poeng for å sikre at de holdt seg i Challenger Pro League, og dermed dømte Virden til nedrykk.

Gjestene hadde kampens første store sjanse. Før han serverte alene til Mboyo mot Ebolo, reddet Trares slip-on Leather og gikk mot mål, men den tidligere La Contois-mannen bommet på målet (6.). Til tross for den første advarselen, mistet unge Roux ballen igjen, og Anne grep den for å utfordre Apollo, men Mavet var forfatteren av en flott takling. Denne defensive vendingen tillot lokalbefolkningen å bevege seg fremover og Gianni (24.) åpnet scoringen med et kryssskudd til 1-0. På halvtimesmerket banket Brue Satin i et kryss/skudd (30.). De grønne og hvite svarte, men headingene til Anne og Mboyo gikk utenfor Epolos mål (34′ og 45′). Etter en god første periode kom U23 nr. 16 tilbake til garderoben og ledet scoringen.

I starten av andre omgang klarte Joseph Lawmans menn komfortabelt sin fordel mot et kaotisk og uorganisert Wirdon-lag. Rett før timemerket tok Lesguay (55.) et skudd før han stupte over i forvirring i Apollo-boksen (56.). I stedet for å slå seg løs i andre akt, måtte Satin forstyrre med en heading og et flott skudd fra Khalid (64. og 67.). Virden så ut til å utligne, men Epolo gjorde en strålende tur til føttene til Anne, som ikke hadde tid til å bevæpne skuddet sitt (72.). På slutten av kampen tok Abdallah et frispark fra Albany for å utligne til 1-1 (80.) og gjenopprette spenningen. Tre minutter senere avfyrte Mabella et skudd som traff Epolos høyre stolpe (83.). De siste minuttene var intense, Anne hadde et matchpoint, men skuddet hennes var for høyt (90. + 2). Sluttresultat: 1-1.

Takket være denne divisjonen bekrefter SL16 FC vedlikeholdet i D1B og fordømmer nedrykk til Wirdon. Nå 4 poeng bak Legios og 3 poeng bak Zhang Geng (som har flest seire), har Goumais ingen sjanse til å redde seg med en dag å spille. Virden forfølger nå rettslige skritt på europeisk nivå for å utfordre den profesjonelle lisensen som ble gitt av det belgiske fotballforbundet til å forbli i Challenger Pro League etter å ha vært ute av stand til å få vedlikeholdet sitt på bakken.

SL16 FC: Epolo, Noubi, Hautekiet, Traoré, Mawete, Bansé, Dodeigne (Da Silva 59.), Brrou (Berberi 76.), Ziani (Calut 76.), Ghalidi (Kuavita 68.), Buksa

Virden: Sadin, Vinck, Rémy (Cassaert 80.), Lesquoy, Bourdin, Doué (Dudouit 75.), Masangu (Koziello 46.), Mabella, Kagé (albanesisk 80.), Anne, Mboyo (Abdallah 59.)

Dommer: Simon Porto Hui

Advarsel: Naubi (36.); Masangu (17.), Anne (43.) og Lesquai (63.)

Objektiv: Gianni (24.); Abdullah (80.)