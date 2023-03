«Slå opp fra mobiltelefonen din,» ber oppfinneren femti år senere

Teknologi

Problemet med mobiltelefoner er at folk bruker for mye tid klistret til dem. Og det er hvem som oppfant dem for femti år siden, som sier det.

For Martin Cooper, en amerikansk ingeniør kalt «mobilens far», har den lille dingsen nesten uendelig potensial og kan en dag til og med bidra til å utrydde sykdom. Men der, umiddelbart, vurderer han at vi kanskje er for avhengige. «Jeg er knust over å se folk som krysser gaten og ser på mobiltelefonene sine. de har mistet vettetoverlater den 94 år gamle oppfinneren tilAFPfra kontoret hans i Del Mar, California.

«Men når noen mennesker har blitt påkjørt av biler, vil de forstå», spøk. Apple Connected Watch på håndleddet, neste generasjons iPhone i hånden, bytt intuitivt fra e-post til bilder og fra YouTube til appen for å justere høreapparatet. Han henter hver nye modell og tester dens evner grundig. Men, innrømmer han, de millioner av tilgjengelige applikasjoner gjør deg svimmel.

«Jeg vil aldri, aldri kunne finne ut hvordan jeg bruker en mobiltelefon slik barnebarna og oldebarna mine gjør.», han sa. Martin Coopers mobiltelefon, som han først og fremst bruker til å ringe, minner lite om den tunge blokken av ledninger og elektroniske kretser han brukte til å foreta verdens første mobilanrop 3. april 1973. «Vi visste at en dag ville alle ha en telefon. Vi er nesten der. »

Når det gjelder folk som er fascinert av telefonene sine, tror han at det vil endre seg. «Hver generasjon vil bli smartere. De vil lære å bruke smarttelefoner mer effektivt.»spådd. «Før eller siden ender mennesker alltid med å bevege seg fremover. »

