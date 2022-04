Sladen Ibrahimovic, begynnelsen på slutten? Sverige ble fanget av årenes vekt

den «நாற்கரHan kom seg etter operasjonen i venstre kne i juni mellom to hælbåndskader i september og februar, etter nesten halvparten av kampene fra tribunen denne sesongen.

Totalt 19 opptredener i ligaen, inkludert 11 som starter, på 31 dager, gjennomsnittlig spilletid er femti minutter.

Giroud er viktig

I Champions League gikk han ned i historien som den eldste målscoreren i turneringen, og tilfredsstilte seg selv ved én start (og tre opptredener), scoret ikke og unngikk ikke at Rosoneri ble slått ut sist i gruppen deres.

Så selvfølgelig, i garderoben, er rollen hans essensiell på grunn av hans erfaring – han var på Milans siste lag som ble kronet til mester i 2011 – og likevel blant de unge ansatte er han for tiden nummer én i mesterskapet.

«Han er en fighter. (…) Han vil alltid hjelpe oss. Når han snakker til deg, lytter vi!«, vitnet i mars Theo Hernandez På laget.

Men hans vedvarende skader, som mister rytmen, har satt spørsmålstegn ved fremtiden hans, mens kontrakten hans går ut i juni.

AC Milan ble ikke mye påvirket av denne scoringsprestasjonen (8 mål, ingen på tre måneder)Oliver GiroudDet ble essensielt på foringspunktet i fjor sommer.

Ifølge den italienske pressens uoppmerksomhet vil klubben tillate Ibrahimovic å bestemme seg for om han skal fortsette et år til eller henge skoene. Å undersøke spillere som dette stoppet ikke Rosonery fra å jobbe for å gjenopplive dette aldringsangrepet Divok Origi (26 år) og italiensk Gianluca Skomaca (23) For neste sesong.

«Lytt til kroppen din»

Stopp eller gjenta? Ibrahimovic vitnet i mars.Panikk– Vi må ut av fotballen.

«Jeg har denne lille frykten: Hva vil skje videre? Jeg vet at jeg kommer til å ha andre muligheter, men dette adrenalinet som jeg har i enga finner jeg ingen andre stederHan sa ja før kvalifiseringsrunden til verdensmesterskapet i 2022.

På grunn av svenskenes manglende evne til å kvalifisere seg til Qatar, savner han det klare målet om å fortsette å vedlikeholde kroppen. Han lovet å fortsette eksamen, men kom tilbake med ham i fjor etter en fem års pause, selv om han ikke var i stand til å konkurrere i EM på grunn av kneoperasjonen.

Noen, som den tidligere italienske landskampen Luca TonyPress ham til å tenkeStopp på nivået, der han har vært hele livet«:»Det er synd å se en mester som Ibrahimovic spille litt, han svarte ikke til forventningene.«, vurderte han onsdag på Gazzetta Tello Sport.

Francesco TottiMannen, som endte livet i 2017 i en alder av 40 år, har bare ett råd til Sverige: «Jeg håper du finner deg selv spent selv etter noen få mål i disse siste dagene av mesterskapet. Så, på slutten av sesongen, spør kroppen din: den vil fortelle deg hva du skal gjøre«.