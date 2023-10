Slapp av under Marrakech-solen for mindre enn €260 med dette Cdiscount Voyages-tilbudet

Hvis Marokko er et land du ønsker å oppdage, vil Cdiscount Voyages-tilbudet overbevise deg om å bestille ditt opphold! For øyeblikket er et 3 dager/2 netter tilbud tilgjengelig fra 255 euro per person.

Når vi tenker på Marokko og spesielt Marrakech, tenker vi på fantastiske hager, spa, couscous, tagine eller harira, Jemaa el-Fna-torget og orientalsk mat med en varm atmosfære. Hvis du vil slappe av, tilbyr Cdiscount Voyages 3 dager/2 netter fra €255 per person.

Du bor på det 4-stjerners hotellet Mondi Club Ryads Parc Marrakech på all-inclusive-basis. Hotellet er spesielt verdsatt for sin vakre hage, spa og unike avslapningstider fra noen rom med utsikt over Atlas-toppene og velværesenteret. Ulike aktiviteter tilbys i løpet av dagen og kvelden. Du kan også nyte en petanquebane, basketballbane, fotballbane eller treningsstudio. I tillegg står 2 barer til din disposisjon hele dagen.

Klikk her for å benytte tilbudet under ditt opphold i Marrakech

Tilbring litt tid på å slappe av i Marrakech

Etter en morgen på spaet eller ved bassenget, kan du ta turen til sentrum av Marrakech for å oppdage alle byens hemmeligheter. Start i medinaen, rusle gjennom de mange soukene, ta en kameltur i Marrakechs Palmare, og rusle gjennom Majorelle-hagene, et viktig sted i designeren Yves Saint-Laurents karriere.

Bahia-palasset er et av Marrakechs kulturminner. Dette 8 hektar store palasset vil forbløffe deg for sin arkitektur. Hvis hotellets spa ikke er nok, er det nok av spaopplevelser å finne på elegante arenaer over hele Marrakech.

Et opphold i Marrakech inkluderer også å ønske lokalbefolkningen velkommen. Ikke nøl med å besøke en av de typiske restaurantene i byen for å vekke smaksløkene og smake på de symbolske rettene fra Marokko.

Marrakesh er en helårsdestinasjon, med en minimumstemperatur på 19°C og en høy temperatur på 35°C, spesielt om sommeren. Cdiscount Voyages fremhever et opphold på Mondi Club Ryads Parc Marrakech fra €255 per person.

