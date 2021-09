Slekten vinner høye landstrømavtaler – Ship Insight

Genus, en norskbasert strømforsyningsspesialist, har vunnet en ny kontrakt for å tilby autonome ladesystemer for to fergesamband i Norland County, noe som gjør den til den ultimate kunden til alle de store fergeselskapene i Norge. Ronnie Olson, salgssjef i Jeans, sier: “Våre norske produkter for Green Shift konkurrerer med store internasjonale leverandører.

Norske elektriske systemer (NES) har bestilt den autonome ladeløsningen av slekten for elektrifisering av Boganes-Scorberget og Track-Kjopsvik fergeforbindelser over-Nortland fylke over polarsirkelen. Fra 1. desember 2022 blir begge rutene operert av Ford Company Fjord1. Bognes -Skarberget er en sentral del av E6, hovedruten gjennom Nord -Norge, mens Norges lengste elektrifiserte ferjeforbindelse fra den 15 kilometer lange banen over Kjøpsvik. Det er store bølgevariasjoner i alle båthavene.

Genus ‘levering inkluderer et ZPP700 ladetårn for fire ferjekjelv og seks SWC100 ladekontakter som skal installeres på båter Klutra, Funnfjord Og Volum. Disse systemene vil være i drift i første og andre kvartal av 2022. Ladetårnet og kontakten danner et autonomt system som fullt lader elektriske båter på anløp. Det tar bare 20 sekunder å koble båtene til strømmen, og dette systemet kan levere strøm opp til 4400 ampere.

“Vi ser frem til godt samarbeid med Genus og NES i denne distribusjonen,” sa Ode Jorday Johnson, prosjektleder i Ford 1 ASA.

Ronnie Olson, salgssjef i Genes, er fornøyd med tilliten til NES og Fjord 1. «Det er ganske enkelt. Ikke bare økonomisk, men også fordi vi er tilknyttet nye kunder. Serverer Fjord1 med utstyret vårt, vi har levering til alle de store fergeselskapene i Norge. Så denne avtalen er nok en bekreftelse på tilliten vi har fått i markedet, og den viser at våre norskproduserte produkter for grønne endringer konkurrerer med store internasjonale leverandører, ”sa Olson.

Han mener det norske ankeret til geniet er avgjørende for selskapets suksess på hjemmemarkedet. “Norge-utviklet og produsert teknologi, konkurransedyktige priser og korte leveringstider, kort forsendelsesavstand og et godt serviceverktøy har gjort oss til en ledende aktør i arbeidet med å øke stabiliteten til det norske skipet,” mente Olson.