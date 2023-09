Slettede Gmail-kontoer på tre måneder: Hvem er berørt?

Fra og med 1. desember vil Google slette visse Gmail-kontoer. Hvordan unngå dette og finne ut hvilke kontoer som er berørt?

Denne tilnærmingen begynte å bekymre brukerne. I mai advarte Google Noen Gmail-kontoer vil få alle dataene sine slettet fra 1. desember. Siden disse kontoene er knyttet til Google Disk, inkluderer dette tap av e-poster, dokumenter eller Disk-dokumenter, kalendere og bilder fra Google Foto.

Men den gode nyheten er at ikke alle kontoer er målrettet. Her er alt du trenger å vite for å overleve denne permitteringen.

«Inaktive» kontoer å overvåke

Flyttingen stammer fra en endring i Googles retningslinjer angående «inaktive» kontoer. Det vil si de som ikke har vært brukt på to år. Som et resultat er ikke primærkontoer øverst på listen.

Ikke vær redd i det hele tatt. En sekundær konto som ikke krever hyppige pålogginger, kan lagre gamle data eller brukes til å abonnere på nyhetsbrev vil imidlertid bli påvirket.

Selvfølgelig sletter ikke Google noen konto uten å varsle brukeren. Mountain View sa at selskapet vil starte med kontoer som ennå ikke er brukt. Dessverre, når en konto er slettet, kan du ikke lenger beholde det samme brukernavnet for å opprette et nytt. Så Google oppfordrer brukerne sine til å være ekstremt årvåkne.

En inaktiv konto vil imidlertid bli lagret gjennom et varsel sendt til gjenopprettingsadressen som ble tildelt ved opprettelsen.

Enkle løsninger å følge

Den beste måten å vedlikeholde kontoen din på er å logge på minst en gang hvert annet år. En annen løsning er å koble kontoen til et abonnement for å holde den aktiv.

Det finnes andre måter også. Vær spesielt forsiktig når du bruker Google Disk, ser på YouTube-videoer og bruker Google-søk med kontoen din. Eller last ned en app fra Google Play-butikken.

Det er klart det beste du kan gjøre er å sjekke Gmail-kontoen din og endre den om nødvendig. Denne verifiseringen vil styrke sikkerheten og vil også være en god mulighet til å sortere ut noen dokumenter.