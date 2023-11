Slik angir du meldingsvarsling på iPhone

Visste du at iPhone har en funksjon som håndterer meldingsvarslingsrepetisjoner? Slik konfigurerer du dem.

På iPhone kan du konfigurere hvor ofte varsler gjentas for meldingsvarsler. Denne funksjonen er nyttig for de som ikke vil gå glipp av en eneste melding. Men det kan være irriterende i noen situasjoner, spesielt når du ikke vil plages.

Hvordan konfigurerer jeg meldingsvarsler?

For å konfigurere meldingsvarsler, gå til Innstillinger > Varsler > Meldinger > Tilpass varsler > Gjenta varsler.

Antall repetisjoner kan velges på denne skjermen. Det kan variere fra 0 til 10.

* 0 betyr at repetisjoner er deaktivert.

* 10 betyr at enheten vil varsle brukeren 11 ganger for ankomsten av en ny melding, alltid med et 2-minutters intervall mellom 2 varsler.

Når skal du deaktivere eller begrense meldingsvarsler?

Å deaktivere eller begrense gjentakende meldingsvarsler kan være nyttig i følgende situasjoner:

Hvis du ønsker å fokusere på en oppgave.

Når du er i møte eller klasse.

mens du sover.

Slumre meldingsvarslingsfunksjonen er nyttig slik at du ikke går glipp av viktige meldinger. Det er imidlertid viktig å deaktivere eller begrense det i visse situasjoner for ikke å forstyrre.

Du kan tvinge deg selv til å svare på meldingene dine ved å bruke slumrevarslingsfunksjonen. Du kan for eksempel velge å gjenta varsler 10 ganger for viktige meldinger. Dette vil hjelpe deg å huske å svare til dine kjære eller kolleger.

_

Følg Belgia-iPhone Facebook, Nettverkslys Og Instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og gode tilbud.

Få de siste nyhetene våre direkte på WhatsApp ved å abonnere Vår kanal.