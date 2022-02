Slik ber du om refusjon for et feilaktig kjøp i App Store

Heldigvis gjør Apple det mulig å reparere ødelagte panner etter et feilkjøp ved å be om refusjon.

Nesten alle foreldre har opplevd dette før. Lån din iPhone til det lille barnet ditt, slik at de kan bruke tid på å spille Fortnite (den gang) eller et annet gratis spill med kjøp i appen. Tiden går og så ser du på kredittkortregningen at du har blitt belastet for et uanstendig beløp med, som referanse, “App Store”.

Det er klart at den eneste skyldige bare kan være den lille gutten din. Uten å gjøre det med vilje, vil du ha kjøpt et nytt spill eller kreditter i favorittspillet ditt. Men ikke få panikk! Du trenger ikke å kjefte på barnet ditt, siden Apple lar deg gå tilbake og be om refusjon.

For dette er prosessen ganske enkel, selv om du nettopp har endret. Mens Apple tillot deg å finne kjøpet ditt på App Store og deretter be om refusjon, har Apple opprettet et nettsted for å koble til og hvor du kan anke.

For å be om refusjon, gå til nettstedet reportaproblem.apple.com. Logg på med Apple ID og passord. Du kommer da til en side som lar deg gjøre det Rapporter et problem til Apple-team. Du kan finne de siste kjøpene dine der, i tillegg til det barnet ditt kjøpte ved et uhell!

I den første boksen nedenfor Hva kan vi gjøre for deg?Plukke ut Jeg vil be om refusjon. Listen vil kun vise nylig kjøpte apper. Deretter velger du årsaken til at du krever et kjøp fra boksen nedenfor.

Apple vil tillate deg å be om refusjon hvis og bare kjøpet oppfyller kriteriene. Dersom det er en forespørsel du ikke lenger ønsker, gjelder en angrerett på 14 dager, utover dette er refusjon ikke lenger mulig.

Sjekk statusen til søknaden din

Når du har sendt en refusjonsforespørsel fra Apple, er alt du trenger å gjøre å vente på en e-post som sier om du har fått tilbakebetaling eller ikke, og av hvilken grunn. Men hvis du ser at tiden har gått og du fortsatt ikke har mottatt noe, kan du gjerne gå tilbake til Apples nettsted for å sjekke statusen for forespørselen din.

For dette har også Apple laget et sted vite statusen til forespørselen.

Forhindre appbutikkkjøp

For å forhindre at et slikt uhell skjer igjen, kan du slå på foreldrekontroll i App Store. For å gjøre dette må du gå til innstillingene til enheten din og deretter gå til menyen skjermtid. trykk deretter Innhold og personvernskriv inn koden din hvis du blir bedt om det.

Sjekk deretter alternativet Aktiver begrensningergå deretter til undermenyen iTunes og App Store-kjøp. Aktiver deretter alternativet krever alltid ned krever passord få iPhone eller iPad til å be om passordet når du laster ned en applikasjon.