Slik bruker du WhatsApp på en iPad

Som den mest populære meldingsappen i Latin-Amerika (og verden), kan man forestille seg at WhatsApp er tilgjengelig på praktisk talt alle plattformer … og det er sant, med ett bemerkelsesverdig unntak: iPad. Men med riktig veiledning er det alltid en måte å få ting gjort. Her forklarer vi hvordan du bruker WhatsApp på en iPad slik at du fullt ut kan nyte alle fordelene på Apple-nettbrettet ditt.

Hvis du er ny på WhatsApp, lar denne Meta (ex-Facebook)-applikasjonen deg sende meldinger til vennene dine og ringe gjennom en kompatibel enhet og en Internett-tilkobling. Alt dette gir betydelige besparelser på telefonregningen.

WhatsApp er kompatibel med Android- og iOS-telefoner, Windows, macOS og Linux-datamaskiner, samt smartklokker, smartskjermer og en lang liste med andre enheter. Du kan imidlertid ikke bruke den på iPaden din, i hvert fall ikke naturlig.

Men siden WhatsApp introduserte muligheten til å bruke en konto på flere enheter samtidig (fire enheter i tillegg til telefonen med hovedsesjonen), har mulighetene for å bruke applikasjonen på en iPad økt betydelig.

For selv om du ikke finner en spesifikk applikasjon for nettbrett i Apple Store, selv om det fra november 2021 ryktes at Meta-selskapet jobber med utformingen av en versjon for denne enheten, vil vi i denne guiden vise deg hvordan du bruker nettversjonen av WhatsApp på iPad.

Bare husk at bruk av WhatsApp-nettet på et nettbrett har visse begrensninger. Du vil for eksempel ikke motta popup-varsler for meldingene dine, men generelt sett vil du fortsatt kunne bruke hovedfunksjonene.

Hvis iPaden din har iPadOS 13 eller høyere

Hvis iPaden din kjører iPadOS 13 eller høyere, følg bare trinnene nedenfor for å aktivere WhatsApp Web:

Åpne Safari på iPad.

Skriv inn adressen web.whatsapp.com.

Desktop-versjonen av WhatsApp Web lastes automatisk, hvor du vil se QR-koden for å koble WhatsApp-kontoen din.

Ta telefonen og åpne WhatsApp-applikasjonen.

Velg Flere alternativer på Android eller Innstillinger på iOS

Skann koden for å koble iPad-nettbrettet til kontoen din.

Siden skal vise de siste meldingene du mottok via WhatsApp.

Hvis iPad-en din har iOS 12 eller lavere

Selv om prosessen er lik, hvis du har et iPad-nettbrett med iOS 12 eller lavere, må du følge trinnene nedenfor for å aktivere WhatsApp Web: