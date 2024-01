Slik bruker du YouTube med en låst iPhone

Minst én gang om dagen låser du iPhone mens du lytter til musikk eller ser en video på YouTube. Og hver gang blir alt kuttet av. Her er en enkel løsning for å forhindre at dette skjer igjen.

Etter hvert som YouTube ble populær med årene, bestemte Google seg for å sette flere funksjoner bak en betalingsmur. Fra annonsefri visning til SharePlay på iOS og muligheten til å lytte til YouTube-lyd på iPhone når appen er stengt. Derfor må du abonnere på YouTube Premium.

Dessverre koster YouTube Premium € 15,99 per måned for å få tilgang til alle disse funksjonene. Men hvis alt du vil gjøre er å lytte til YouTube-vert for lyd, som podcaster, musikk eller leksjoner, når du er i andre apper eller når iPhone er låst og i lommen, er det en måte å gjøre det uten å betale for et abonnement.

Hvordan gjøre ?

Nedenfor beskriver vi de forskjellige trinnene du må følge for å kunne lytte til en YouTube-video med den låste skjermen:

Start Safari på iPhone og besøk youtube.com, og finn videoen du vil høre på.

Deretter trykker du på aA-knappen i Safaris adresselinje, og velger deretter Be om skrivebordsside fra kontekstmenyen.

Trykk på avspillingsknappen eller videoen for å begynne å spille, mens du ignorerer eller lukker popup-vinduer som oppfordrer deg til å åpne YouTube-mobilappen.

Lås nå iPhone med sideknappen på enheten. Lyden vil bli kuttet, men du kan ganske enkelt trykke på «-knappen Spille » på låseskjermen avspillingskontrollwidget for å gjenoppta lytting.

Etter å ha fulgt trinnene ovenfor, vil YouTube-lyd fortsette å spille på din låste iPhone så lenge videoen varer. Dette lar deg ha enheten i lommen og lytte til resten med hodetelefoner.

En enkel og effektiv teknikk for å unngå mange frustrasjoner i fremtiden. Med mindre du velger det månedlige YouTube Premium-abonnementet…

