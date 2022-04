Slik deaktiverer du fullt køvalg i Windows Utforsker

I Windows Filutforsker, når du velger detaljer Se, alle kolonnene i denne raden er aktive for filvalg. Under Windows XP var det bare «Navn»-kolonnen. Men denne oppførselen har endret seg siden Windows Vista, og nå velges hele sekvensen hver gang du velger et element i Windows 11/10/8/7.

Når du bruker detaljvisningen i Windows Filutforsker, når du velger et objekt, velges pakken. I en stor mappe med flere kolonner vist, kan det være vanskelig å høyreklikke på mappebakgrunnen om nødvendig.

Så hvis du vil, kan du endre oppførselen for hele linjevalg slik at bare filnavnet er valgt.

Deaktiver hele radvalg i Windows 11/10

I Windows Vista kan du endre det FullRowSelect Rekordverdi for å oppnå dette resultatet. Men det er kjent at det ikke fungerer på Windows 7 eller Windows 8. Du må gjøre flere registerendringer.

Så den enkleste måten er å bruke vår gratis tweaker.

Velg for å deaktivere eller tilbakestille hele raden Windows Vista Og Windows 7Last ned og bruk UWT2.

Velg for å deaktivere eller tilbakestille hele raden Windows 8Last ned og bruk UWT3. Vennligst bekreft Deaktiver elementer for hele radvalg Trykk på Bruk.

Windows 10 Brukere må bruke Ultimate Windows Tweaker4.

Windows 11 Brukere må bruke Ultimate Windows Tweaker5.

Håper dette fungerer for deg.

