Slik endrer du det nye Gmail-oppsettet ditt til gammel versjon

Google Nylig gjorde jeg det utenkelige: Det endret utseendet til Gmail…En gang til.

Det er en av de største syndene i teknologiverdenen – å gjøre uventede, uønskede og potensielt uønskede endringer så kjent og faktisk gjøre det viktig For vår daglige tilværelse. Hva ville livet vært hvis ikke for en endeløs strøm av søppelpost, som la innboksen din for alltid ulest?

Naturligvis er det det Gmail Designoppdateringen har få brukere. Men andre er også enige i dette. Så la oss se på hva som er endret, hva folk sier om det, og hvordan du kan få Gmail-innboksen tilbake på et blunk.

Hvordan er Gmail annerledes nå?

Tweeten kan ha blitt slettet

(åpnes i ny fane)

Hvis du har åpnet innboksen i løpet av de siste 24 timene, har du sannsynligvis allerede sett endringene. Google har automatisk aktivert dem for alle som har chat aktivert i Gmail. Ellers er den beste oppsummeringen jeg kan gi at Google redesignet venstre sidefelt og endret fonten. Jeg la egentlig ikke merke til den siste delen fordi øynene mine er dårlige med fonter. (Noen ganger frykter jeg at det gjør meg til en dårlig reporter.) Uansett, tilbake til spørsmålet.

Ikke bekymre deg for antall avlesere i innboksen min. Det er ikke din jobb.

Kreditt: Google

Chat-, møte- og plassområdene som tidligere lå i alle innbokser, er nå representert med ikoner til venstre for dem. Du kan aktivere eller deaktivere disse ikonene ved å bruke Hurtiginnstillinger-menyen.

Tweeten kan ha blitt slettet

(åpnes i ny fane)

Gmails faktiske innboksområde forblir imidlertid stort sett det samme, men nå med disse ikonene som tar mindre plass på skjermen. Nei, jeg vil ikke inkludere et skjermbilde av den altfor rotete innboksen min for gjennomlesning.

Det er også en liten (men fin) funksjonell endring i form av «søkebrikker». Du kan med andre ord bruke filtre når du søker i innboksen din Før du ser For ting som «lenke» og «fra meg» for å få det nøyaktige resultatet du leter etter.

Det ble litt lettere å søke.

Kreditt: Google

Hva folk sier

Naturligvis har denne verdensomspennende redesignen av Gmail noen mennesker begeistret og andre fylt med brennende sinne … eller rett og slett upåvirket av endringene. Jeg åpnet Mashables Slack-kanal i morges på det såkalte Modern Athens-forumet, og fant kommentarer som spenner fra Grand Canyon til synspunktet til underholdningsassistentredaktøren Kristy Puchko, på dette spørsmålet:

«Umiddelbart er jeg redd fordi det føles som en forandring uten grunn eller advarsel. Det er vanskelig å lese, og jeg føler meg gammel med en gang. Vanskelig pass. Jeg gikk umiddelbart tilbake til mine gamle måter og spurte hvorfor Gmail. Så jeg fortalte dem . Nå, hvis du vil unnskylde meg. , jeg har unge menn til å jage plenen min. »

Demokrati i aksjon.

Kreditt: Skjermbilde: Google/Kristy Puchko

Shannon Connellan, redaktør av Mashable UK, derimot, Veldig mye Så mange vibber om hva Google gjør:

«Ny Gmail? Merkelig nok hater jeg det ikke. Folk gjør det, men den nye formen til denne Periwinkle Compose-puten støtter gladelig gotiske drømmer fra århundreskiftet. Så innboksen min er nå full av ikoner, ett ikon klart til bruk. Jeg sa det jeg sa.

Når det gjelder Mashable-sjefredaktør Annie Colbert, liker hun ikke endringen, men innrømmer at det bare er et spørsmål om tid før det blir en annen natur:

«Den nye Gmail har en hvit sofa og et rundt Lucite-salongbord som ser ut som noens Pinterest-tavle. Er dette min stil? Nei, men som med alle designendringer ble jeg umiddelbart flippet (hvorfor er det så vanskelig å skanne?!), og ga meg selv en uke på å venne meg til det.

Endelig fant kulturredaktøren (og selverklærte alt som er glitrende) en måte å endre fargen på Crystal Bell-temaet til rosa, og finne det hjemme i den nye, søtere Gmail:

«Som noen som bare bruker Gmail til e-post og dokumenter, imponerer ikke endringen i brukergrensesnitt meg. Jeg liker veldig godt de avrundede hjørnene på Compose-knappen. Det er estetisk tiltalende for meg. Og den nye sans serif-fonten?! Det er rent og minimalt. En perfekt kontrast til min nye rosa barbie-bakgrunn. Omfavn moderniteten, baby. »

Uansett hvilken side du er på, er det viktig å vite at du er det makt Bytt til den gamle Gmail ved å trykke på den delvis skjulte knappen. Bare klikk på tannhjulikonet øverst til høyre på Gmail-skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-menyen, der du kan endre temaet og leke med andre funksjoner på siden.

Det er nær toppen, så du kan ikke gå glipp av det.

Kreditt: Google

Hvis den nye Gmail gjør deg helt syk, klikker du på «Gå tilbake til opprinnelig visning»-knappen. Du vil bli bedt om å forklare Hvorfor Du liker ikke den nye versjonen. Men hvis du ikke synes Google fortjener uenighetene dine, er det bare å trykke på tilbakeknappen uten å skrive noe i tekstlinjen. Men å fylle den med en sint avrettingsmasse vil gjøre dagen din bedre. Husk at en ekte person må lese den på et tidspunkt.

Dermed er et av vår tids store spørsmål fullt ut diskutert og løst. Godt jobbet i dag, alle sammen.