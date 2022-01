Slik endrer du skjermoppløsningen på din Android-mobil

Vi lærer deg å se og endre skjermoppløsningen til Android-mobilen din i henhold til terminalens merke.

Skjermen er en av de viktigste komponentene i mobiltelefonen din, fordi det er skjermen som lar deg se alt innholdet. Så jo vakrere skjermen er, desto bedre opplevelse. Slik sett er det viktig at du tar hensyn til oppløsningen på mobilskjermen din. Derfor skal vi i denne guiden vise deg hva oppløsningen er og hvordan du kjenner oppløsningen til mobilen din.

Du har kanskje ikke satt den maksimale tilgjengelige oppløsningen av en eller annen grunn, så vi ser også hvilken prosess du må gjennom for å endre skjermoppløsningen. Alle trinnene er veldig enkle, fordi oppløsning er en av de mest grunnleggende egenskapene til skjermen. I tillegg, før du går inn i oppløsningen, kan du også lære å endre DPI på mobilen for å se elementene større eller mindre.

Hva er skjermoppløsningen og hvordan ser du den på mobilen din?

Mobilskjermoppløsningen refererer til antall piksler som utgjør panelet. Det er forstått at jo flere piksler det er, jo bedre blir bildene. Denne funksjonen kalles vanligvis ved å referere til pikslene på tvers av bredden og høyden på skjermen, i den rekkefølgen. For eksempel kan terminalskjermen din ha en oppløsning på 1080 × 1920 piksler.

Vi må selvfølgelig huske på at mobilskjermen har maksimal oppløsning. For eksempel, hvis panelet er i HD, vil videoene kun vises i denne kvaliteten, selv om de er tatt opp i Full HD. Det bør bemerkes det enorme lederskapet som oppløsningen til smarttelefonskjermer har hatt de siste årene, å kunne skaffe seg store mobiltelefoner selv med 2K-skjermer, som OnePlus 9 Pro.

For øyeblikket er de vanligste skjermoppløsningene på mobiltelefoner HD + (720 × 1280 piksler), Full HD + (1080 × 1920 piksler) og WQHD + (1440 × 2560 piksler). Den første er forbeholdt de billigste mobilene, mens den andre sprer seg, vi ser det i modeller som til og med går under 200 euro, som realme 8i. På den annen side er WQHD +-oppløsningen forbeholdt de mest avanserte mobilene, som OnePlus nevnt ovenfor.

Du har kanskje aldri lagt merke til denne spesifikasjonen, så du vet ikke hva kvaliteten på telefonens skjerm er. Heldigvis er det lett å se oppløsningen til panelet, du trenger bare å følge disse trinnene:

Angi mobilinnstillingene dine. Gå inn i seksjonen som heter “Telefoninformasjon”, “Om telefon”, “Om telefon” eller lignende. Finn seksjonen “Skjermoppløsning”, der kan du se informasjonen du leter etter.

Hvis denne prosedyren ikke fungerer for deg, siden produsenten ikke viser skjermoppløsningen i informasjonen til telefonen, kan du bruke applikasjoner som CPU-Z eller Inware for dette. Disse applikasjonene, som er gratis i Google Play-butikken, tar sikte på å informere deg om alle komponentene på mobilen din, inkludert skjermen. Du vil også kunne vite antall prosessorkjerner, tilstanden til batteriet eller temperaturen til de forskjellige elementene som utgjør det.

Hvordan endre Android-skjermoppløsningen

Når du kjenner oppløsningen på mobilen din, er det på tide å se om du har satt kvaliteten til høyest mulig eller tvert imot, på et tidspunkt har du satt en lavere oppløsning.

Før du utfører denne prosessen, bør du vite at innstilling av maksimal oppløsning resulterer i høyere strømforbruk, slik at batteriet vil ha kortere levetid. I dette tilfellet må du veie om du foretrekker å nyte best mulig bildekvalitet eller foretrekker autonomi.

En annen detalj du bør huske på er at ikke alle mobiler lar deg endre oppløsningen, noen av dem har alltid den maksimale oppløsningen satt og det er ingen andre tilgjengelige alternativer. Derfor kan du ikke stille inn en lavere kvalitet for å spare batteristrøm eller bruke funksjonen “Smart oppløsning”.

Hvorvidt Android-telefonen din lar deg endre skjermoppløsningen eller ikke, finner du ut ved å følge denne prosedyren:

Åpne konfigurasjonen i terminalen. Gå inn i seksjonen “Skjerm”, “Skjerm og lysstyrke” eller lignende. Finn og naviger til “Skjermoppløsning”-menyen. Når du er inne i denne delen, kan du velge mellom de forskjellige tilgjengelige oppløsningene eller aktivere “Smart Resolution”-verktøyet, som automatisk senker kvaliteten for å spare batterilevetid.

Hvis du ikke finner oppløsningsalternativet når du går inn i “Display”-delen, vil den opprinnelige oppløsningen på telefonskjermen fortsatt være innstilt. På denne måten vil du alltid nyte best mulig bildekvalitet. Som sagt er det flere Android-produsenter som ikke integrerer denne muligheten i smarttelefonene sine, så det er mulig du ikke direkte har muligheten til å endre skjermoppløsningen.

