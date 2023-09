Slik finner du et tapt passord

Mistet Gmail-passordet ditt? Hvis du glemmer eller trenger forbedret sikkerhet, kan du få tilgang igjen med noen få enkle trinn.

Avhengig av dine personlige eller profesjonelle aktiviteter, er passord for tjenester du bruker på daglig basis utvilsomt de mest verdifulle du har. Dette gjelder mer for tjenester som Google hvor funksjonalitet er sentralisert (Chrome, Meet, Drive, Kalender, Maps, etc.).

Tenk deg smerten ved å miste det dyrebare passordet ditt ved et uhell eller med makt? Du kan ha mistet passordet ditt, uansett hvor verdifullt det er, det er mange andre grunner enn bare å glemme det. Det kan være lurt å endre passordet ditt for å styrke sikkerheten til Gmail-kontoen din etter et mistenkt hack. Vi kan forestille oss at du har mistet mobilenheten som fikk tilgang til Gmail-kontoen din, og det er klokt og viktig å endre passordet for å beskytte kontoen din.

Du bør imidlertid være oppmerksom på at Google ikke tillater deg å gjenopprette et gammelt passord når du har mistet det. Men hvis du har en kontoadresse, vil Google alltid be deg om å skrive inn et nytt passord for å overskrive det gamle.

Hvordan gjenopprette Gmail-passordet?

Her er trinnene du må følge for å gjenopprette kontoen din. Du kan bruke alle Google-tjenester igjen, inkludert Gmail.

Klikk på Denne lenken Fra en nettleser.

Skriv inn e-postadressen som er berørt av det tapte passordet.

Skriv inn det siste passordet du husker, selv om det ikke er noen boFn.

Google vil sende deg en bekreftelseskode via SMS (hvis du har angitt et telefonnummer for å gjenopprette kontoen din) eller via e-post til den relevante e-postadressen. Gjennom SMS består verifikasjonskoden av 6 sifre og starter med G-.

Du vil da bli bedt om å skrive inn et nytt passord. Beskytt den så mye som mulig med en stor bokstav, en liten bokstav, ett tall og ett symbol.

Hvordan få tilgang til Gmail igjen uten å endre passord?

Som sett ovenfor er denne manipulasjonen vanligvis umulig. I beste fall kan det lagres i en passordbehandling, integrert direkte i nettleseren, eller gjennom tredjepartsprogramvare som Dashlane eller 1Password.

Hvis du ikke bruker noen, er det en spesifikk programvare Google Password Decryptor (Kun Windows) Bruker flere teknikker for å finne lagrede passord og returnere dem til sine eiere. Vi anbefaler deg imidlertid først å følge den offisielle Google-prosedyren for å gjenopprette Gmail-kontoen din ved å opprette et nytt passord.

