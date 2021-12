Slik finner du nærliggende Airtracks med Android-telefonen din

AirTags er Apples svar på smartere sporingsenheter som de vi er vant til fra selskaper som Tile, men en ekstra fordel ved å bruke alle moderne Apple-enheter for å hjelpe med å oppdage kodede elementer. Apple er Apple, men du trenger en iPhone eller iPad for å eksternt konfigurere og oppdage AirTags. Selv om det ikke finnes noe Android-verktøy som lar deg bruke Apples trackere, har selskapet gitt ut en enkel Android-applikasjon kalt Tracker Detector for å hjelpe deg med å finne ut om noe er i nærheten. Slik fungerer det.

For å finne foreldreløse luftdokker i nærheten av deg, start med å laste ned Tracker Detection-appen. Åpne appen og trykk på Analyser.

Hvis det ikke er noen kompatible enheter i nærheten, vil ingenting skje. Hvis det er noen på telefonen din, vil de vises i listen. Trykk på en hvilken som helst tracker i den listen og du vil få muligheten til å slå den på lyd (for å hjelpe deg med å finne den), se mer informasjon om den eller se hvordan du deaktiverer den helt (på air tag, dvs. fjern batteriet) .

Det er veldig enkelt, men det er noen finesser i applikasjonen. For det første er bare uidentifiserte sporere synlige for eiere i 15 minutter. Du vil ikke se sporere som andre bruker seriøst. I tillegg kan du bare skru opp volumet på trackeren hvis den er i nærheten av deg i minst 10 minutter. . Endelig kan apper bare oppdage sporere ved å bruke Apples Finn mitt nettverk; Det vil ikke hjelpe deg å finne sporere fra Tile eller Samsung.

Den åpenbare bruken av Tracker Detector er å sørge for at ingen lekker luftbrikken på deg (eller på bilen din, eller på hunden din) uten at du vet det – mens iPhones vil fortelle deg noens luftinntak uten at du vet det. I nærheten har ikke Android-telefoner en slik innebygd funksjon. Men det er også mindre seriøse bruksområder: for eksempel kan det hjelpe deg med å finne Apple Valentine-vennens tapte lommebok på putene i sofaen din.

De fleste trenger ikke å bekymre seg for at noen stikker sporere i Batman-stil, men litt beskyttelse er mye bedre. Hvis du noen gang bekymrer deg for at noen prøver å tabu på deg ved å bruke lufttakk, er Tracker Detect en flott ressurs. Dette kan være nyttig for alle som bruker Apple-produkter med venner eller familie. Denne appen er tilgjengelig gratis i Play Store.

