Slik fjerner du e-post på iPhone

Unsend Email på iPhone eller Mac er kun tilgjengelig fra iOS 16 og macOS Ventura.

Det har skjedd oss ​​alle før. Vi skriver en e-post for en avtale og datoen nevnt i e-posten er feil. Eller du sender en e-post, velskrevet, og glemmer å inkludere en lenke. Enda verre, du sender en privat e-post til feil person, som sjefen din. Ubehagelige situasjoner på mange punkter og kunne ikke unngås før nylig.

I flere måneder nå har ulike e-posttjenester gitt muligheten til å kansellere e-postsending før det er for sent. På iPhone var dette alternativet ikke tilgjengelig før iOS 16 kom ut i fjor høst. Fra nå av gir Apple en liten ventetid mellom øyeblikket vi trykker send og faktisk levering av meldingen til mottakeren. Vi vil forklare alt for deg.

Når du klikker sende Når e-posten er skrevet, sender ikke Mail-applikasjonen e-posten direkte, men konsoliderer den i utboks. Den forblir der i en viss tid, som kan defineres av brukeren: 10, 20 eller 30 sekunder. På dette tidspunktet kan brukeren fortsette og avbryte sendingen av e-posten for å endre den, eller vente til tiden er ute og avslutte.

La oss først endre denne ventetiden i enhetsinnstillingene. For å gjøre dette, gå til iPhone-innstillingene og gå til menyen E-post. Rull nedover vinduet til du finner alternativet Frist for kansellering av eksport. Du kan endre hvor lang tid du venter før du sender en e-post.

På Mac er tilnærmingen ikke så annerledes. Når du er i Mail-appen, trykker du på fanen systemer Velg deretter Meny i menylinjen øverst Skriving. Du finner alternativet i undermenyen Post.

Når denne endringen er gjort, er alt du trenger å gjøre! Skriv e-posten din, og når du velger å sende den, vil du se et kanselleringsalternativ vises på skjermen.

