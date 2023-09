Slik installerer du nye iPhone 15 og 15 Pro bakgrunnsbilder på din iPhone

Nye bakgrunnsbilder for iPhone 15 og iPhone 15 Pro er nå tilgjengelig for nedlasting. La oss forklare hvordan.

Apple annonserte iPhone 15 og iPhone 15 Pro på tirsdag. De nye enhetene har en oppfrisket design, dynamisk øy for hele utvalget, og en USB-C-port for første gang. De har også nye bakgrunnsbilder som du kan laste ned nedenfor for din nåværende enhet.

Som en påminnelse er iPhone 15 tilgjengelig i fem nye farger: blå, rosa, gul, grønn og svart. iPhone 15 Pro, med sitt nye titanbelegg, er tilgjengelig i naturlig titan, blått, hvitt og svart.

For hver modell har Apple laget et nytt unikt tapet. Disse er tilgjengelige nedenfor.

Tilgjengelig i forhåndsvisning

Disse bakgrunnsbildene kommer forhåndsinstallert på nye iPhones. Men hvis du ikke vil vente til du kjøper den nye iPhone 15, her er alle de nye bakgrunnsbildene du kan laste ned.

Du kan laste ned de nye iPhone 15-bakgrunnene nedenfor. Ikke glem å klikke på bildet og lagre bakgrunnsbildet i full oppløsning, og angi det som bakgrunnsbilde via Bilder-appen eller Innstillinger-appen hvis du bruker en iOS-enhet.

Her er de forskjellige bakgrunnsbilder:

