Slik justerer du HDR på PS5-en din

PlayStation 5s HDR-innstillinger er ikke kompatible med TV-en din.

Du kan være en av de (få) heldige som klarte å få en til tross for Sonys forsyningsproblemer. Men siden du eier PS5-en din, har du ikke konfigurert de riktige HDR-innstillingene.

Faktisk er Sony-konsollen spesielt kjent for sin utmerkede håndtering av HDR, digitale teknikker for riktig håndtering av forskjeller i lysstyrke i et stillbilde eller bevegelige bilder. PS5 støtter HDR, men TV-en din må være kompatibel med denne teknologien, spesielt HDR10, HDR10+ og Dolby Vision.

TV-skjermer har lysstyrke definert i nits (cd/m²). Dessverre underutnytter du TV-ens potensial, og noen nits havner på gulvet.

Konfigurer PS5 HDR på nytt

Som standard presenterer PlayStation 5 en HDR-konfigurasjonsskjerm. Ved å øke eller redusere lysstyrken på skjermen kan du endre lysstyrken slik at en grå sol knapt er synlig. Men med Sonys anbefalinger i denne menyen, er ikke svarte dype nok og hvite ikke lyse nok. Det er derfor det er et veldig raskt lite triks som kan forbedre PS5s HDR ytterligere.

For å gjøre dette, gå til PS5-innstillingene og deretter Skjerm og video. Hold deg i menyen Videoutgang og velg Juster HDR. I den første innstillingen vil PlayStation 5 be deg justere lysstyrken slik at solen er litt usynlig. Ikke hør på dette rådet og Gjør solen helt usynlig, at du ikke kan se det. Fortsett på samme måte for de to andre menyene.

Gjør dermed solen helt usynlig på alle tre skjermene. Svarte er nå dypere, hvite er lysere og farger er mer levende!

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.