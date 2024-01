Slik kan restaurantmenyer se ut i fremtiden.

Vegetarisk, vegansk, glutenfri, laktosefri… I restauranter er ikoner som indikerer ulike allergier, intoleranser eller dietter legio i dag. I USA, for å bekjempe fedmeepidemien, er restauranter nå pålagt å vise kalorier på retter. Kart blir mer komplekse etter hvert som helseproblemene øker i såkalte utviklede land. En ny omtale dukker opp i enkelte restauranter. En tilnærming knyttet denne gangen til miljøhensyn.

Reduser karbonfotavtrykket ditt ved å regulere kostholdet ditt:

Klimagassutslipp på menyen?

Faktisk er restauranten Le Botaniste en av de få som viser på menyen klimagassutslippene (GHG) knyttet til hver av rettene. Men denne vegetariske spisestuen som finnes i New York, Gent og Brussel er ikke den eneste. Dette er også tilfelle for The Canteen i Bristol, England, og flere universitetsrestauranter i Grenoble, under ledelse av Foodprint-foreningen. Der diskriminerer en økologisk poengsum fra grønn til rød automatisk produkter med høy miljøbelastning. Ikke mer å late som uvitenhet.

I Botanikeren, CO2-utslipp fra hvert menypunkt er angitt rett ved siden av. For eksempel, for én porsjon bolo (dvs. 477 g), indikerer restauranten 0,2527 kg CO2-utslipp, som er 90 % mindre enn en tilsvarende rett med storfekjøtt. Deres vegetariske tagine representerer 0,2697 kg CO2-utslipp per porsjon (525 g), denne gangen 43 % mindre enn en tilsvarende rett med kylling. Det samme gjelder deres «spicy meatless chili», som ga 0,3477 kg CO2-utslipp per porsjon, som fortsatt er 88 % mindre enn en tilsvarende rett med biff. Disse tallene revurderes hvert år og oppveies av finansiering av en god sak.

For hvilken effektivitet?

En ikke veldig sexy omtale, men avgjørende for planetens fremtid. La oss huske at maten vår representerer 22 % av karbonavtrykket av vårt totale forbruk, den er den tredje utslipperen av klimagasser bak transport (30 %) og bolig (23 %), ifølge Generalkommisjonen for bærekraftig utvikling. Restauranter står for 14 % av disse utslippene. I dag er det anslått at vi forbruker rundt 2,5 kg CO2-ekvivalenter for mat. I henhold til målene i Parisavtalen skal denne verdien deles på 5 eller reduseres til 500 g.

Men vil indikasjon av karbonavtrykket på restaurantmenyer overbevise kunder om å velge mer bærekraftige retter eller veibeskrivelser? Ja, hvis vi tror en tysk studie. Denne enkle omtale ville «en betydelig effekt på karbonavtrykket». For å gjøre dette testet forskerne to metoder. I den første ble drivhusgassene (GHG) til hver rett vist i gram, fargekodet fra grønt til rødt. I den andre dukket opp rettene med det laveste karbonavtrykket først. I begge tilfeller hadde deltakerne en tendens til å velge retter med det laveste GHG-innholdet. Slike tilnærminger «ha betydelige effekter på kundebeslutninger i restauranter»konkluderer forskerne.

Logistiske begrensninger

Den eneste ulempen er den organisatoriske vekten som kreves for å etablere et slikt system. Dette gjelder spesielt i restauranter hvis meny hele tiden utvikler seg basert på sesongens råvarer, nyutvikling eller kokkens inspirasjoner. Derfor vil det i fremtiden være nødvendig å tenke seg en klar og presis metodikk, med databaser som inkluderer alle ingrediensene som brukes i det belgiske kjøkken og deres opprinnelse. Det er ikke en lett oppgave… La oss imidlertid huske at visualisering ikke er det eneste verktøyet kundene har til disposisjon for å redusere karbonfotavtrykket. Å systematisk unngå rødt kjøtt på restauranter er en første løsning. La oss huske at det anslås at et måltid med storfekjøtt i snitt slipper ut 7 kg CO2, eller 14 ganger mer enn et vegetarisk måltid (0,5 kg CO2). Den andre handlingen å ta: ikke ha øynene større enn magen når du bestiller, for å unngå sløsing.

