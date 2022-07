Slik lagrer du parkeringsplassen din på Google Maps

På kartet kan du lagre plasseringen der du parkerte bilen. Forklaringer.

Google Maps-applikasjonen gir en veldig nyttig funksjon til brukerne. Når du når destinasjonen, kan du lagre den parkerte posisjonen din slik at du kan finne kjøretøyet senere uten problemer.

Spar plass

Åpne først Google Maps-appen på telefonen eller nettbrettet. Deretter må vi trykke på den blå prikken som representerer vår posisjon. Velg «Lagre» for å lagre denne statusen. Brukeren kan velge å kategorisere denne plasseringen i listen. For eksempel noe som heter «bil». Appen lar deg legge til et notat. Denne parkeringsplassen vil nå bli lagret i Google Maps til brukeren sletter den.

Finn stedet

Når plasseringen av kjøretøyet hans ble registrert, var det bare å finne det. Så hvis brukeren vil finne veien til bilen sin, må han åpne appen og gå til de lagrede stedene. Knappen er plassert nederst på skjermen. Senere vil han få tilgang til sine lagrede steder og lister.

Når du har funnet en plassering, klikker du på den for å starte navigasjonen.

Merk at du også kan søke etter ledige parkeringsplasser for å parkere bilen din. Dessverre er denne søkefunksjonen bare tilgjengelig for enkelte byer i USA.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.