Slik maksimerer du feriedagene dine i 2024: Gjør 26 til 62

Av Lauren Choukiasian

Planlegging av ferien er gjort på forhånd for noen mennesker, spesielt hvis du vet at du kan ha flere dager hvis du tar dem i tide.

Hvert år ser vi frem til ferien: det er en tid for å koble av og fremfor alt slappe av. For å dra nytte av det, må du legge en strategi ved å benytte deg av helligdager neste år. Så du trenger ikke å trene selv, her er hvordan du tar deg tid slik at du får 62 mens du bare tar 26.

Hvordan få flere fridager takket være helligdager i 2024

En personalsjef i Atentia forklarer til Head Newsblad: «Dette kan gjøres fra første uke i året, for eksempel faller nyttår på en mandag. Skal du ta fri en hel uke, bør du ta fire dager fri. Vi kommer hjem ni dager i strekk, inkludert helger. Det samme gjelder helligdager som påskedag og 1. mai. I bytte mot fire dager fri får du ni påfølgende fridager hver gang.

«For eksempel, med uken 12. august (allerede en helligdag, red.anm.), ville det være nok å bruke fire dager fri til å være hjemme på heltid. Det samme prinsippet gjelder for våpenvåpenuka 1. november.

Vi vil ikke glemme Kristi Himmelfart: Torsdag 9. mai 2024 og pinsedag: mandag 20. mai 2024 mandag 11. november 2024 og selvfølgelig onsdag 25. desember 2024.