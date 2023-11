Slik oppdager du om USB-C-porter har væske

Apple tilbyr en interessant ny funksjon: væskedeteksjon i USB-C-portene på Mac-ene. Med macOS Sonoma 14.1 får brukerne et nytt lag med beskyttelse for enhetene sine.

Denne nye funksjonen er basert på en bakgrunnsprosess kalt «liquiddetectiond». Dens funksjon er å overvåke USB-C-portene på MacBooks og identifisere eventuell eksponering for væske. Dette kan være svært nyttig for mange brukere. Spesielt for de som er klønete eller pleier å jobbe med drinker i nærheten av datamaskinen.

Velkommen beskyttelse

Spesielt oppmerksomhetspunkt: macOS Sonoma varsler deg ikke direkte i tilfelle væskedeteksjon. I stedet samler den inn informasjon som vil være nyttig for Apple-teknikere. På denne måten vil de kunne identifisere mulige problemer. Det fungerer annerledes enn iPhone eller iPad.

Apple tar væskedeteksjon på alvor. Faktisk har Cupertino-selskapet nettopp lagt til informasjon om din nettside : «Liquid Contact Indicators (LCI) er innebygd i nåværende bærbare Mac-maskiner, samt noen Apple-merkede kablede og trådløse tastaturer. De lar deg finne ut om dette utstyret har kommet i kontakt med væske.«

Hvordan få tilgang til denne nye funksjonen?

Hvis du har en Mac som kjører macOS 14.1, kan du sjekke hvordan «væskedeteksjon»-prosessen fungerer i Activity Monitor. For å få tilgang til Activity Monitor, gå ganske enkelt til Utilities-menyen. Når du er i Activity Monitor, kan «væskedeteksjon»-prosessen bli funnet under Disk-fanen.

Det er foreløpig ikke kjent om Apple vil legge til et varsel i en fremtidig macOS Sonoma-oppdatering for å advare brukere om at en av USB-C-portene har en anomali. Alt dette med tanke på total åpenhet.

