Slik presenterer du enkelt din elektroniske billett på din iPhone

Å presentere en e-billett kan noen ganger forårsake uventet ulempe: iPhone låses opp under en sikkerhetssjekk. Her er et tips for å unngå denne manipulasjonen.

Enten du skal på konsert, sette deg på et fly eller nyte en sportsbegivenhet, lar iPhone deg lagre flere og flere elektroniske billetter. Men å presentere disse regningene kan noen ganger være en komplisert situasjon. Takket være skjermtilpasning, introdusert i iOS 16, er det nå mulig å vise e-billetten din uten å måtte låse opp telefonen.

Er det slik det fungerer:

Få tilgang til din elektroniske billett på din iPhone.

Ta et skjermbilde ved å trykke på sideknappen og volum opp-knappen samtidig.

Åpne låseskjermen og berør og hold skjermen til bakgrunnskarusellen vises.

Velg «Legg til nytt bakgrunnsbilde» og velg skjermbildet av e-billetten din. Sørg for at QR-koden eller strekkoden er lesbar.

Resultatet er en personlig låseskjerm som viser e-billetten. Når du er bekreftet, endrer du bare iPhone-bakgrunnen.

Dette tipset er enkelt, men effektivt. Den lar deg presentere billetten din trygt og elegant. Alt dette unngår de ubehagelige øyeblikkene med å låse opp iPhone foran en inspektør. Alt du trenger å gjøre er å prøve dette tipset under ditt neste arrangement eller tur.

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube OG instagram slik at du ikke går glipp av noen av nyhetene, testene og gode tilbudene.