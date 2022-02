Slik setter du opp et nødanrop på din iPhone

Nødanrop og kontakter, medisinske journaler… Vi forklarer alt du trenger for å konfigurere slik at din iPhone redder deg i tilfelle livsfare.

Det er en situasjon vi håper du aldri trenger å oppleve: å befinne deg i livsfare og ha et akutt behov for å ringe etter hjelp. For å gjøre dette kjenner alle den vanlige refleksen som består i å ringe 112, det europeiske nødnummeret. Men visste du at du kan stille inn iPhone til å gi all nødvendig informasjon til redningsmenn hvis de trenger å hjelpe deg?

Ring nødanrop

Visste du først og fremst at iPhone under alle omstendigheter kan ringe nødetatene? Faktisk, uansett om iPhone er låst eller ikke, vil nødanropet fungere! Det spiller ingen rolle om du har nettverk eller ikke, siden nødanropet også fungerer uten mobilnett. For å aktivere nødanropet har du flere alternativer. Men først av alt må du aktivere alternativet i innstillingene dine.

i appen Innstillinger fra iPhone, gå til menyen Nødanrop. Som standard er alternativet Samtale venter er aktivert. Dette er en av de første mulighetene for å aktivere nødanropet. Trykk på standby- og volum ned-knappen i 3 sekunder, og hold deretter begge knappene i 8 sekunders nedtelling for å aktivere.

Et annet alternativ, som denne gangen ikke er aktivert som standard, er å gjøre en Ring med 5 trykk. Trykk derfor 5 ganger veldig raskt på standby-knappen for å få en 8-sekunders nedtelling der også, på slutten vil iPhone kontakte nødetatene. Når hjelp er tilkalt, vil iPhone automatisk sende en tekstmelding til de lagrede nødkontaktene dine. Nødkontakter skal legges til journalen din.

Lag din journal

Når redningsmenn kommer for å hjelpe deg, må de vite mye informasjon om deg. Behandlingene du følger, dine allergier, mulige medisinske problemer eller din blodgruppe, den medisinske filen inneholder mye svært viktig informasjon. Du kan også angi om du er organdonor eller ikke.

Først må du gå til appen. Innstillinger deretter gå ned til fanen Helse. Trykk deretter på knappen medisinsk form. Da vil iPhone tilby å opprette sykehistorien din ved å fylle ut alle dataene som angår deg. Vær forsikret om at i henhold til Apple blir disse dataene på ingen måte brukt til kommersielle formål av Apple.

Når journalen din er opprettet, trenger du bare å få tilgang til appen Helse trykk deretter på profillogoen din øverst til høyre for å finne den.

Du kan også gjøre journalen din tilgjengelig for alle, selv når iPhone er låst. Pressing Redigere øverst til høyre kan du velge å gjøre sykehistorien din tilgjengelig for alle, selv når iPhone er låst.

For å få tilgang til den, gå til låseskjermen der du vil taste inn koden din, og trykk deretter Nødsituasjon ned til venstre. Du vil da se din sykehistorie og nødkontaktkoordinater.

Sett opp nødkontakter

Hvis du faller i koma, må nødetatene vite hvem de skal kontakte. Heldigvis kan sykehistorien din fortelle deg direkte om dette. Men for det må du tidligere ha lagt til kontaktinformasjonen din.

Når du er på journalsiden din, trykk Redigere opp til høyre. Rull ned til bunnen av filen for å se nødkontaktene dine. Du kan velge så mange du vil. Hvis du legger til en, sendes iPhone automatisk tilbake til kontaktlisten din. Velg en og angi deretter forholdet du har til denne personen.