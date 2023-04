Slik skal neste iPhone se ut

Vi begynner å se litt mer klarhet om den nye iPhone-designen. Nye gjengivelser 9to5Mac nettsted La oss få en generell oversikt over Apples neste smarttelefon. Spesielt tilstedeværelsen av den nye handlingsknappen.

En side snur seg. Et av iPhones ikoniske designelementer kan forsvinne til fordel for en handlingsknapp (som Apple Watch Ultra). På nivået med de første gjengivelsene, en hyggelig overraskelse sammenlignet med fotoblokken.

Deaktiver-knappen forsvinner

Faktisk burde iPhone 15 miste bryteren for linjesquelch. Denne knappen har vært på iPhone siden 2007. Så den forsvinner for å gjøre plass for handlingsknappen. Ideen ligner på det vi allerede fant på Apple Watch Ultra, en knapp som kan konfigureres til å utføre denne eller den handlingen.

Det er verdt å merke seg at bare Pro-serien av modeller vil ha den nye handlingsknappen. iPhone 15 og iPhone 15 Plus har faktisk ikke rett til denne endringen. De har en knapp dedikert til ringe/lydløs modus.

Vi legger også merke til at volumknappene alltid er atskilt. Det er verdt å vente til iPhone 16 Pro har en integrert og taktil knapp. Den skulle vært klar i år, men Apple fikk problemer Hvis vi skal tro ryktene om gangen.

Tynt fotovolum

På den annen side har bildemodulen litt færre sensorer enn det som ble vist i de forrige gjengivelsene. Vi ventet en stor fotoblokk. Det er en liten forskjell på iPhone 15 Pro Max siden sensorene er litt større enn iPhone 15 Pro. Vi kan anta at den større modellen vil ha periskopzoom.

Nettstedet 9to5Mac rapporterer at CAD-filer for tiden brukes av rekvisittdesignere for å forberede bakkeskrog og fremtidige skrog. Så det er en god sjanse for at det annonserte designet blir designet til neste iPhone.