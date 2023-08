Sykkelen din er din mest verdifulle eiendel, så beskytt den! Slik skjuler du en AirTag på sykkelen din for å gjøre det vanskeligere å stjele.

Når du kjøper en ny sykkel, er det viktig å vedlikeholde den, men også å beskytte den mot tyver. Dette kan bety å bruke en lås, men du kan også bruke en AirTag for alltid å vite hvor sykkelen din er.

AirTag er en sporing av små gjenstander som lar deg finne gjenstandene du har mistet. Du har også muligheten til å bruke den til å spore sykkelen din. Men det er viktig å skjule det for å hindre at tyver finner det.

Nylig klarte en nederlandsk kvinne å få tilbake sykkelen sin på mindre enn 2 timer takket være AirTag-en festet til sykkelen hennes. Dette er våre tips for raskt å få tilbake sykkelen i tilfelle tyveri.

Største utfordring: skjule AirTag

Den største utfordringen vil være å effektivt og sikkert plassere og skjule AirTag på sykkelen din. Faktisk er dette ikke alltid en lett oppgave gitt de få plassene som er tilgjengelig på en sykkel. Derfor må du være fantasifull.

Velg et diskret sted

Det beste stedet å skjule AirTag er et sted som ikke er synlig fra utsiden av sykkelen. Du kan gjemme den inne i sykkelrammen, i salen, i flaskeburet eller i en ryggsekk.

Bruk et AirTag-deksel

Et AirTag-deksel vil bidra til å beskytte AirTag mot vær og støt.

Sikre AirTag med et slips eller tape. Pass på å feste AirTag sikkert til sykkelen, slik at den ikke lett kan fjernes.

Unngå å gjemme AirTag på et sted der den kan bli skadet

Unngå å gjemme AirTag-en på et sted der den kan bli støtt eller ødelagt, for eksempel i eikene på hjul eller dekk.

Som du har forstått, er det viktig å velge et diskret, men trygt sted å plassere AirTag. Faktisk vil den ha fordelen av å være usynlig for tyver, men den vil også være godt beskyttet for å garantere levetiden.

Hvilket tilbehør bør du bruke for å beskytte sykkelen din bedre?

Mange produsenter tilbyr løsninger for å gjøre det enklere å integrere AirTag på sykkelen. Her er noe tilbehør du kan bruke for å skjule AirTag:

AirBell: flerbruksdørklokken for AirTag

Tilsynelatendelufthette Det ser ut akkurat som en hvilken som helst billig ringeklokke du finner i sportsbutikker. Svart, den er veldig diskret, siden den ikke angir det vi vanligvis finner. Det finnes to versjoner på markedet, avhengig av diameteren på festeringen. Fordelen er at du kan skyve den berømte AirTag inn.

Tilbehørspris: rundt €20.

Stouchi AirTag Bike Reflector Mount: den bakre reflektoren

HAN Stouchi sykkelreflektorfeste den lar deg også diskret feste en AirTag til sykkelen din. Den kan tilpasses setepinnene og gir en ganske pen finish med spesielt en metallklemring som lukkes med en skrue. Du kan justere strammingen med noen gummistrikker som gjør at du kan ha en mer eller mindre justert diameter.

Tilbehørspris: rundt €18.

Supmega: flaskeholder for AirTag Det er også mulig å velge flaskeholderstøtten sumega. Konseptet er enkelt: Bare fest AirTag-festet til monteringsøyene på sykkelens flaskebur. Det er alltid mulig å plassere et flaskebur på toppen for å opprettholde litt diskresjon. READ AnTuTu presenterer de 10 kraftigste Android-smarttelefonene i november 2022 Tilbehørspris: rundt €16

Derfor er AirTags en fin måte å beskytte sykkelen din mot tyveri. Å skjule dem riktig kan gjøre sykkelen din vanskeligere å stjele og øke sjansene for å finne den.

_

Følg Belgia-iphone på Facebook, Youtube OG instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, tester og tips.