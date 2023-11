Slik sparer du handlebudsjettet ditt ved å bruke IMC-metoden

Av Lauren Sokiasian

I dag er prisene i supermarkeder svært høye. For å fortsette å handle uten å tappe budsjettet kan IMC-metoden hjelpe.

Med dagens inflasjon må du styre budsjettet godt for å unngå å havne i minus. Og mellom energi, drivstoff og til og med dagligvarepriser er det ikke alltid like lett å få tak i. I følge Charlotte, som har en Instagram-konto under navnet @organizen_green_mama, kan IMC-metoden spare «mellom 30 og 50 euro per uke» på handlebudsjettet ditt.

IMC-metoden: hva er det?

Denne metoden er veldig enkel å implementere og passer for alle familier. «Det handler om å balansere matbudsjettet ditt ved å respektere disse tre trinnene på en ukentlig basis (eller avhengig av hvor ofte du handler),» forklarer Charlotte til Journal des Femmes.

Slik gjør du det:

Inventar: Ta oversikt over maten vi har igjen i kjøleskap, fryser, skap og frukt- og grønnsakskurver.

Menyer: Basert på inventaret ditt, tilbered måltidene dine for uken.

Shopping: Forbered handlelisten din, og merk bare ingrediensene som mangler for å tilberede de forskjellige oppskriftene.

Ved å gjøre dette unngår vi å kjøpe ting vi ikke trenger, noe som sparer penger, men også unngår sløsing. «Besparelsene kan variere fra 25 til over 50%, avhengig av familien,» sier Charlotte. Det avhenger av antall familiemedlemmer og matvaner.