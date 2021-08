Slik streamer du gratis i 30 dager

Vil du se en serie uten å abonnere på en leverandør? Da må du sjekke det norske språket Streamingtjeneste.

De omtaler seg selv som den mest komplette streamingtjenesten i Norge, og med HBO Nordic, TV2 Play, WiFi Film & Series, Paramond + og 32 TV -kanaler er det vanskelig å være enig i den uttalelsen.

Beste tilbudet – prøv gratis i 30 dager

Fra 26. august til 31. august, strøm Et flott tilbud For nye kunder. Du kan få tilgang til hele innholdet gratis i 30 dager. Det er ingen begrensningsperiode knyttet til tilbudet, og hvis du ikke ønsker å fortsette under normale vilkår, kan du enkelt melde deg av “Min konto” på Stream -nettstedet.

Den mest komplette energitjenesten i Norge

Stream har forskjellige abonnementer, men sjekk abonnementet Game Stream Mest. Her finner du en komplett pakke med 36 kanaler og 4 sportskanaler og alle strømmetjenester.

Strøm Laget av Ricks TV. Formålet med tjenesten er å roe publikum i forvirringen av kringkasting ved enkelt og intuitivt å få tilgang til innhold som de ikke er klar over, men vil like.

En viktig del av arbeidet er å veilede publikum til nye og spennende temaer. Dette er i tråd med Norstads undersøkelse, som viser at mer enn 60% av seerne foretrekker nominasjoner til nye serier, filmer og TV -programmer.

Se alle disse kanalene gratis i 30 dager:

Denne serien Vises oftest på HBO Nordic For tiden:

Se filmer av høy kvalitet med stream

Gjennom strømmen får du tilgang til mange nye filmer og filmklassikere. Du kan se de mest populære filmene på HBO Nordic i august.