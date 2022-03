Slik tømmer eller tømmer du Google Chromes DNS-buffer

Google Chrome det er den beste nettleseren når det gjelder antall brukere sammenlignet med andre. Nå kommer det en tid da du må tømme google chrome dns cache av en rekke årsaker. Det store spørsmålet er, hvordan kan vi gjøre dette på enklest mulig måte? Det er flere måter å få jobben gjort på, men vi vil bare diskutere de offisielle måtene uten å gå over til tredjepartsmetoder som kanskje ikke er like effektive.

Hva betyr DNS?

For de som lurer står DNS for Domain Name Server, og det er en dataserver som hovedsakelig inneholder en database med IP-adresser og domenenavn i kombinasjon. DNS brukes til å oversette alle forespurte domenenavn til én IP-adresse slik at datamaskinen vet hvilken av mange IP-adresser den skal koble til.

Hvordan tømme eller tømme Google Chromes DNS-buffer

Greit, når det gjelder å tømme DNS-bufferen som finnes i Google Chrome, bør informasjonen nedenfor gi deg noen gode råd om det, så det er opp til deg å lese nøye.

Åpne Google Chrome Få tilgang til pluggindikatoren Rydd socket bassenget Gå til DNS-fanen Tøm vertsbufferen

1]Åpne Google Chrome

Først av alt må du åpne Google Chrome-nettleseren på Windows-datamaskinen. Hvis du ikke er helt sikker, dobbeltklikker du på ikonet på skrivebordet, eller klikker på det samme ikonet på oppgavelinjen eller Start-menyen.

2]Gå til socket-indikator

Ok, for å komme til Sockets, som ligger i den skjulte Net Internals-delen av Google Chrome, må du kopiere og lime inn følgende i adressefeltet, og deretter trykke på Enter-tasten:

chrome://net-internals/#sockets

Dette bør avsløre et nytt område med noen få alternativer å velge mellom til venstre. Sørg for at koblingen Sockets er valgt.

Lese: Administrer hastigheten på nettsurfingen ved å endre DNS-innstillingene

3]Tøm socket pool

Så neste trinn er å klikke på knappen som sier Flush Socket Pools, og den vil umiddelbart gjøre jobben. Merk at dette kan bryte sider med aktive tilkoblinger.

4]Naviger til DNS-fanen

Går du videre, må du nå velge DNS-fanen som ligger over Sockets. Du kan også kopiere og lime inn følgende URL og trykke Enter-tasten etterpå:

chrome://net-internals/#dns

Umiddelbart vil du se alternativer knyttet til DNS-fanen.

5]Tøm vertsbufferen

Til slutt anbefaler vi at du klikker på knappen som sier Tøm vertsbuffer, og vips, Google Chrome DNS er slettet.

Hvis du hadde noen større nettverksrelaterte problemer, håper vi at de er løst nå.

Lese: Slik viser du innholdet i DNS-cachen i Windows.

Hva er DNS-bufring og hvorfor bør du bry deg?

Nettsteder er beryktet for å registrere informasjon om mange besøkende, så folk blir vanligvis bedt om å godta bruken av informasjonskapsler. Men når brukere ønsker å slette informasjonen som samles inn av nettsteder, kan de ganske enkelt tømme nettleserbufferen, men det er ikke slutten på det, siden informasjonen også bufres av domenenavnserveren. .