Slik vet du om smarttelefonen din er overopphetet

Forekomst av feil, høy temperatur, lavt batteri, generell mangel på flyt, feilmeldinger… det er mange tegn som forteller deg at enheten din er overopphetet. Slik oppdager du dem.

Varme, intens bruk av smarttelefonen over en periode eller overdreven lading er alle elementer som kan ødelegge enheten. Derfor, for å finne ut om smarttelefonen din overopphetes, må du analysere prosessoren som gjør at enheten fungerer bra og batteriet som holder den våken.

Hvis telefonen er treg, fryser og har gjentatte feil, kan prosessoren ha fått heteslag. Hvis for eksempel varme kommer fra fronten av skjermen, kan det være relatert til telefonens CPU eller GPU. Et annet tips: baksiden av telefonen blir uvanlig varm under lading. Dette betyr at batteriet overopphetes. I noen tilfeller vises en advarselsmelding på skjermen for å varsle brukeren.

ved siden av han, Apple nevner Det er mulig for enheten å varmes opp under innledende enhetsoppsett, gjenopprette fra en sikkerhetskopi, lade enheten trådløst, kjøre apper, prosessorintensive spill eller funksjoner, eller streame video av høy kvalitet.

I tilfelle overoppheting er det bedre å sette enheten i flymodus og oppbevare den på et kjølig sted. Faktisk bruker alle tilkoblinger, det være seg Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, mer batteri. Det er også mulig å starte den på nytt. For å lære mer om teknikker for å forhindre at enheten overopphetes, gå til Her.

