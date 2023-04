Slik vil en vellykket flytur av Starship, verdens største rakett, se ut

du vil også være interessert [EN VIDÉO] SpaceX: gjentakelse av den vellykkede flyturen til Starship SN15-prototypen Se SN15-prototypen av SpaceXs Starship-romfartøy fly i høyden. Maskinen gikk…

Før du tar av, må du gå gjennom stadiene før du flyr. Nedtellingen starter ved T-2 timer. På dette tidspunktet fører flydirektøren tilsyn med en gjennomgang av lanseringsparametrene før han tar avgjørelsen. BrannBrann grønn å fylle thrusterethrustere : først Super Heavy forsterkning, deretter RomskipRomskip. Det siste kvarteret gjennomføres flere hydrauliske tester og boostermotorene kjøles.

Flyturen begynner ved T-8 sekunder, med avfyring av alle 33 Raptors-motorer. De gir en skyvekraft på 7.575 tonn! Etter 55 sekunder passerer vi banen til Max-Q. Dette er øyeblikket hvor den aerodynamiske innsatsen på utskytningsrampen er størst, et av de mest kritiske øyeblikkene under flyturen. 2 minutter og 52 sekunder etter start, fullførte Super Heavy jobben. Den skiller seg fra stjerneskipet.

Super Heavy er ment å bli gjenbrukbar. Til syvende og sist må du lande på utskytningsrampen. For testflyvningen valgte SpaceX logisk sett sikkerhet og vil prøve å simulere en landing utenfor kysten. Når den er skilt fra Starship, vil den utføre en flip-manøver (som vanligvis utføres under Falcon-flyvninger). Du vil da kontrollere nedstigningen din gjennomatmosfæreatmosfære ved hjelp av ledepaneler (fine rutenett), vil den deretter fyre opp noen av motorene sine for å stabilisere seg over vannet, før den lander.

T+2 minutter og 57 sekunder: tenning av romskip. Motorene deres vil blåse i 6 minutter og 17 sekunder. Den vil fortsette sin rute i fritt fall i mer enn 70 minutter i en suborbital bane. En time og sytten minutter etter oppstigningen vil stjerneskipet begynne å gå inn i atmosfæren igjen, beskyttet mot varmen av friksjon av takflisertakfliser dekker hele ansiktet. Nedstigningen vil ende ved T+90 minutter med et «krasj» i havet.

Sørg for at takeoff fungerer som det skal.

Ingen restitusjon er planlagt for denne flyturen. Målet er fremfor alt å se om alt fungerer under startfasene. Det er dette som interesserer NASA, som har valgt stjerneskipet som månelander. Dette er spesielt den første testen for Super Heavy. SpaceXs hovedmål med denne flyturen er fremfor alt å ikke eksplodere på startrampen. Andre tester vil følge for resten.