Sliman, den unge faren, vil aldri «vise» datterens ansikt: her er hvorfor

Fansen hans fikk vite at han har blitt pappa i en melding han la ut på Instagram-kontoen sin i januar i fjor. Inntil da er Slimmans håp om denne nye rollen sjeldne. Med god grunn: sangeren ønsker å holde sitt personlige liv hemmelig, tiltrekker seg oppmerksomhet og holder seg borte fra sosiale nettverk.

I et intervju med Ciné Télé Revue og hentet fra flere medier, forklarer han: «En kvinne anklaget for å ha voldtatt Snoop Dogg trakk tilbake klagen» Jeg snakker om familien min, sant, men kjenner vi virkelig slektningene mine ?? Jeg tror ikke det. Jeg vil ikke vise ansiktet til mine foreldre eller ansiktet til mine brødre og søstre, og heller ikke ansiktet til min datter. Hans første smil eller hans første skritt, jeg vil beholde dem for meg selv.»

Vinneren av The Voice France mener det er viktig å vite hvordan man kan skille sitt personlige liv fra hverdagen som sanger. «Helt fra begynnelsen av min karriere har jeg hatt æren av å beskytte min hemmelige hage. Det er dette som gjør at jeg kan være lykkelig og drive virksomheten min under gode forhold,» sa han. Han rettferdiggjør. Så noen av spørsmålene til fansen hans forblir ubesvart. Datterens fornavn er ukjent. Den eneste ledetråden etter kunstneren er at den begynner med bokstaven «e».