Sliman: Hun danset og smilte med Vita under den tradisjonelle dåpen til datteren «Prinsesse» Esmeralda!

Slimmans liv tok en ny vending da datteren kom. 10. april ble kjæresten Vita mor for tredje gang etter fødselen til datteren Noah. To små jenter som fyller dem med glede. Allerede Lihams mor, 10, og Adam, 7, bestemte Vita seg for å tilbringe ferien i Marrakesh med alle sine små stammemenn. Sangerinnen har muligheten til å overvære dåpen til broren Slimans datter. Faktisk, denne onsdagen 27. april, avslørte sangeren Stemme Ga en stor fest på seremonien.

Hun heter Emerald. Dette er informasjonen som Slimans fans har ventet spent på Datterens navn Dette ble til slutt åpenbart i dåpen. Henna, dans og latter sto på programmet. Vitaa, ifølge flere videoer som ble sluppet under arrangementet, hadde en god kveld. Som synger i fløyte med henne Det ville vært fint Hun var glad for å ha ham ved sin side for denne enorme dagen, da hun kunne stole på støtten fra moren og søsteren. «Dåp av min prinsesse Esme«, Skrev en venn av Amel Bent som allerede hadde funnet et godt kallenavn.

Slimman og Vita er for øyeblikket synlige i en liten sky. To uker etter at hun kunngjorde ankomsten av babyen hennes, oversetteren jeg gir det til deg Førte seg til en verdig tur til Marrakech. Hun unnlot ikke å dele noen bilder på Instagram-kontoen sin: en serie bilder av henne og klanen hennes på et privatfly på vei til Marokko. I følge Sleeman, etter å ha fylt flere teatre i Frankrike gjennom årene, bestemte han seg for en stund for å ta et baksete i karrieren. Hans prioritet er Esmi!