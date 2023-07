Slimane kommer med en rørende uttalelse til Florent Bagni

Video – Den nye treneren til «The Voice Kids» betror seg til sin mentor i «50 min» Inside» denne lørdagen på TF1.

Fra og med neste uke blir hun ny trener for «The Voice Kids». Slimane er denne ukens portrett av Nikos Aliagas i lørdagens «50 Minutes Inside»-utgave, 1. juli. Sju år etter debuten er sangeren godt etablert i det franske musikklandskapet. I 2016 oppdaget publikum ham på «The Voice», hvor han vant. Han hadde valgt Florent Bagni som sin mentor.

«Det er vanskelig for meg å kvalifisere ham, men jeg anser ham som et medlem av familien min.»Slimane er beskjedent enig. «Jeg har mye kjærlighet, men jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Det er beskjedenhet med menn jeg respekterer.», han legger til. I januar 2022 avslørte Florent Pagny at han hadde fått diagnosen lungekreft. Dårlig helse holdt ham borte fra TV-programmer og scenen en stund.

Etter å ha hørt den triste nyheten, er Slimane knust «Det tok en stund å ringe henne». «Men det betyr ikke at jeg ikke tenker på det hver dag.», forsikrer han. I mai i fjor gjorde Florent Bagni en overraskende opptreden på settet til «The Voice» for å synge under semifinalen. Han forklarte sin pipe med kandidatene synge. Et virkelig følelsesladet øyeblikk for publikum.

«Hun vil lyse opp hele livet mitt»

Slimane erkjenner farskapet sitt i kveld med Nikos Aliagas, som forlater magasinet People på slutten av denne sesongen. «Datteren min er en orkan, hun har ingenting med meg å gjøre», sier han stolt. Den lille Esmeralda hennes er allerede ett og et halvt år gammel. «Selv i dag vet jeg ikke hva ubetinget kjærlighet er fordi jeg elsker ham mer hver dag. Det skremmer meg fordi alt annet som følger med kjærlighet er frykt, angst…», Følger den unge faren som dedikerer sangen sin til ham Tusenvis av jeg elsker deg.«Hun vil lyse opp hele livet mitt»Avslutter Slimane.