I januar, da Anderlecht annonserte Islam Slimanis avgang, var mange lilla tilhengere kritiske. De forstår ikke hvorfor klubben deres ser etter en 34-åring som kommer etter en vanskelig første del av sesongen i Bristol. Til syvende og sist må de samme supporterne nå håpe at algerieren vil signere en ny kontrakt med Mauves.

I slutten av april kunngjorde Anderlecht at Lear Refalov skulle forlate klubben. Adrian Trebel vil forlate Mavs på slutten av kontrakten. Så neste sesong trenger garderoben en erfaren spiller og det er bra, Islam Slimani er en av dem. Som han har vært det siste halvåret, kan den algeriske landslagsspilleren spille storebror-rollen med ungguttene neste sesong.

Et kommende forslag

De siste ukene i Algerie har noen rykter sendt Islam Slimani til Midtøsten. Det er sant at som 34-åring kunne den tidligere Lyon-spissen signere blant annet en siste lukrativ kontrakt. Men ifølge Foodmercato hadde Anderlecht hendene på filen. Mauves vil snart presentere ham for en konkret plan, ifølge franske medier. En gang på tilbudsbordet vil algerieren studere alle planene som er tilgjengelige for ham. Når han kjenner til hans korte opphold i Belgia, er et langt opphold ved RSCA mer enn sannsynlig.

