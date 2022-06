Slimy Snake WoW, hvordan får jeg den hemmelige lasten? – Breakflip

Soldater har oppdaget hvordan man kommer seg til Slimy Serpent, et hemmelig fjell funnet i Malepest, en av WoW Shadowlands fangehull.

Fester og hemmeligheter er de mest tidkrevende tingene for spillere World of Warcraft Utenfor vanlig PvE- og PvP-innhold. Noen fester har en spesifikk metode for å oppnå dette Slank slange.

Trenger å få slank slange i WoW-spillere Beseire sjefene Domina Lamevenin og Margrave Stradoma alene i Heroic (HM) eller Mythic (MM), gå deretter tilbake til det tredje sjefsrommet og kontakt Mount På sengen.

Hvordan få Slimy Serpent Secret Mount på WoW?

Den lenge skjulte, hemmelige Mount Slimy Snake er endelig så lett å få på WoW. For å legge den til samlingen sin, må spilleren Beseiret 3. og 4. sjefene til Maleblake individuelt Så til Maltroxus Gå tilbake til Domina Lamevens rom og kontakt Mount in the Pool. Vær forsiktig hvor du vil plassere fangehullet I heroiske eller mytiske vanskeligheter.

Mashmhar forklarer hvordan du får en slank slange i WoW Shadowlands

(Miniatyrbildekreditt: via HushGlowie wowhead)

Det anbefales å gjøre det med vanskeligheter Tapperhet For å gjøre det enklere for arbeidsgivere. Følgende klasser er svært passende for å fullføre denne individuelle utfordringen.

Jeger (med kjæledyret sitt)

Demonsite (kjent for dem)

Dødsridderblod

Beskyttelse av ganen

Guardian Druid

Hevn demonjeger

Det er tilrådelig å gjøreBruk usynlig medisin For å unngå tidligere sjefer og søppelpakker. Tilstanden (nivået) til et objekt. 215 Det burde være nok til å fullføre denne utfordringen i World of Warcraft.

