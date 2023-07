Slipp aldri en edderkopp i hagen din, forklarer eksperter hvorfor

Det er debatter blant eksperter om hvorvidt du bør slippe ut en edderkopp utenfor hjemmet ditt. Meningene varierer avhengig av art, miljø og andre spesifikke omstendigheter. Generelt anbefales det å ikke slippe edderkopper utenfor huset. Ikke knus dem heller.

Det er gunstig fordi det regulerer skadelige insekter. Det avhenger imidlertid av arten. Innfødte edderkopper er bedre tilpasset til å leve utendørs, hvor de kan ha et større utvalg av byttedyr og bidra til det lokale økosystemet. Før du slipper en edderkopp utenfor, sørg for arten.

Hvorfor ikke slippe ut edderkopper utenfor huset ditt?

Det anbefales at du ikke slipper ut de som er på veggene og hjørnene av huset ditt i hagen din, med mindre de er trekkende arter, noe som er ganske vanlig. Her er noen ting du bør vurdere før du bestemmer deg:

De spiller en viktig rolle i balansen mellom lokale økosystemer. De lever av «skadelige» insekter som mygg, fluer og andre parasitter.

De som bor i innlandet har ofte tilpasset seg dette miljøet, funnet mat og passende ly der.

Hvis du slipper en edderkopp utenfor, kan den konkurrere med lokale edderkopparter som allerede er til stede, noe som kan føre til territorielle tvister, forstyrrelser i næringskjeden og potensielt spredning av invasive arter.

Utendørs kan være et farlig miljø for noen husedderkopper. Vandrende arter kan bli utsatt for naturlige rovdyr, ugunstige værforhold, plantevernmidler og andre farer.

Hvordan skille en migrerende edderkopp fra en innfødt edderkopp?

Her er noen tips for å identifisere forskjellene mellom en migrerende edderkopp og en innfødt edderkopp:

Studer lokale arter: Lær om edderkopper som er hjemmehørende i ditt område ved å konsultere identifikasjonsguider eller ved å kontakte eksperter innen entomologi eller bevaringsbiologi. Den geografiske fordelingen av en edderkopp kan være et nøkkelelement for å skille de to artene.

Habitat og distribusjon: Innfødte har ofte spesifikke habitater og en begrenset geografisk utbredelse. Hvis du finner en edderkopp i et uvanlig miljø for arten dens, kan det være en migrant.

Sesongmessige faktorer – Noen edderkopper kan utvise sesongbetinget migrasjonsatferd. For eksempel kan ulveedderkopper i familien Lycosidae gjøre kollektive bevegelser på bestemte tider av året. Hvis du merker en plutselig tilstrømning i området ditt i løpet av en bestemt sesong, kan det tyde på migrasjonsatferd.

Hvordan bli kvitt dem uten å skade dem?

Selv om vi ønsker å bevare naturen, er det ikke alle av oss som ønsker å se huset vårt fullt av edderkopper. Så hvordan blir vi kvitt edderkopper som invaderer veggene og taket uten å skade dem?

Hvis du har noen «migranter» (ikke-innfødte) som ikke kan overleve utenfor, kan du flytte dem til en annen del av huset hvor deres tilstedeværelse ikke vil plage noen (garasje, kjeller osv.). Du kan også fylle ut sprekkene i veggene for å forhindre at edderkopper kommer inn i hjemmet ditt og la dem finne et annet ly i nærheten.

Hvis du er redd for dem, kan du vurdere terapi for å lære å leve med dem. For mer informasjon om hvordan du kan slå araknofobi på to minutter, kan du se denne artikkelen.

Hvis du har bekreftet at edderkoppen som har invadert hjemmet ditt er hjemmehørende, kan du slippe den ut ved å forsiktig fange den på et papirark eller i en passende beholder. Fremfor alt, ikke slipp den på gaten, men la den utvikle seg nær huset ditt for ikke å forstyrre økosystemet og la det lettere finne et nytt tilfluktssted.