Slipper PlayStation X/Twitter-integrasjon

Fra og med neste uke vil PlayStation-konsoller ikke lenger publiseres på X (tidligere Twitter). Tidligere har også Microsofts konsoll, Xbox, sluttet å linke til nettstedet.

Hensikten med «Del»-knappen på PlayStation 4 og 5-konsoller er å gi deg en rask måte å dele skjermbilder og klipp av spillopplevelsen din med venner. Så dette er ikke lenger mulig via Twitter/X. Sony kunngjorde selv neste uke at integrasjonen vil bli avviklet fra 13. november 2023. Og du kan ikke bla gjennom X via konsoller.

Sony har ikke sagt hvorfor de fjerner denne integrasjonen, men det kan være relatert til de økte kostnadene for X API. Siden han tok over den sosiale medieplattformen i fjor, har Elon Musk gjort flere endringer, blant annet hevet prisene som tredjeparter ønsker å bruke. Twitters API, for eksempel, lar konsollspillere legge ut skjermbilder.

Sony er imidlertid ikke det første selskapet som kansellerer integrasjonen. Microsoft har tidligere gjort dette med sine Xbox-konsoller, mens rollespill som World of Warcraft ikke lenger har X-integrasjon.