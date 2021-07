Slo du den av igjen? Russlands Naka -volum oppretter det i ISS -registret

Russlands gamle NOA -blokk har ankommet den internasjonale romstasjonen (ISS), omtrent 25 år etter at byggingen startet.

Selv om det begynte litt trøbbel i verdensrommet etter lanseringen av Proton-M-raketten fra Pykonor Cosmotrome, kunne ingeniørene skyte seniormodulens motorer i flere bane-korreksjonsmanøvrer for å bringe Nauka til ISS.

Nøyaktig tid for å berøre objekter i henhold til telemetrisk informasjon innhentet: 16:29:01 Moskva -tid. I henhold til den mottatte telemetriske informasjonen, er riktig kontakttid 13:29:01 UTC. pic.twitter.com/U40UiVVO5K – ROSCOSMOS (@roscosmos) 29. juli 2021

Problemer med det manuelle operativsystemet TORU, iffy video og en fantastisk “Run it again and then turn it off” fortsatte til de siste øyeblikkene, da astronautene kjempet med kontroller. Imidlertid ble modulen stoppet klokken 13:29:01 UTC med porten som nylig ble forlatt av PIRS -modulen.

I de siste meterne før fangst og kontakt ble astronauten Oleg Nowitsky instruert om å brenne manuelle kontroller. I følge NASAs direktesending ledet Novitsky senere modulen Så ble korreksjonen sagt Prosessen var automatisk. Uansett mottok Novitsky en cap -note fra Mission Control: “Det er ikke lett å koble til …”

Roscosmos -sjef Dmitry Rogozin var generelt i godt humør.

Fra i dag lærer utlendinger å uttale et nytt russisk ord – vitenskap. – ROGOZIN (ogoRogozin) 29. juli 2021

“Ifølge Google -oversettelse,” er det et snev !!!

ISS -teamet vil bruke de neste timene på å gjennomføre lekkasjetester før de åpner for nye innleggelser.

Roscosmos var tett om problemene ingeniører møtte under reisen. ESA helte bønner i et blogginnlegg i går, Ikke bare klarte ikke romfartøyet å fullføre sin første forbrenning i bane, men Kurs -kryssingssystemet krevde justering under turen.

Roscosmos svarte ikke Registrering Avklaringsforespørsler.

ESA bidrar til suksessen med oppdraget, og gir blokken European Robotic Arm (ERA). Med flere laboratoriefasiliteter inkluderer Nauka også en ekstra liggeunderlag og et nytt bad for astronauter.

Så alt er bra, det ender godt.

I mellomtiden Terra Firma igjen



ISS-utvidelsen kom med den etterlengtede russiske valgkretsen, med Storbritannia som tok sine egne foreløpige skritt mot den innenlandske publiseringskapasiteten for Russland og USA. Transportsekretær Grant Shops kunngjorde i dag Romreiserestriksjoner ble endelig vedtatt.

Dette er et nytt skritt mot å skyte opp raketter fra britisk jord.

Civil Aviation Authority (CAA), som regulerer rakettoperasjoner under Air Navigation Order 2016, har blitt utnevnt til industriens regulator, og de første satellittene forventes å bli skutt opp fra den britiske romstasjonen i 2022.

“Dette skaper den unike posisjonen til Storbritannia som det første landet som lanserte romskip og satellitter fra hjemmebunn,” skryter den britiske romfartsorganisasjonen.

Vi mistenker at Norge kan ha en eller to ting å si om det. I motsetning til Storbritannia er det ikke en del av EU, men er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. München-Eicher Aerospace har forlenget sponsorrunden i serie B til mer enn $ 165 millioner dollar, med den første testflyging av spektrumlanseringsvognen planlagt til 2022 fra Norge, India.

Angående britiske regler, sa Rocket Skyrora fra Edinburgh Registrering: “Vilkår er publisert, skrevet ut og implementeres nå av en uavhengig regulator for romfart.